ISDIN aporta "estudios independientes" que desmienten el informe de la OCU sobre su protector solar

La compañía de productos solares ISDIN ha aportado este jueves dos estudios "independientes" que concluyen que su producto Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ tiene incluso un grado superior de protección del 50, contradiciendo así el informe de OCU que afirma que el índice de protección es menor del 50, tan sólo, del 15.

El material aportado por la compañía se refiere a un estudio realizado por AMA Laboratories entre septiembre y octubre de 2015 que concluye que el producto tiene un SPF de 64,4 y otro realizado por Helioscience entre marzo y de abril de 2017 que dice que tiene un SPF de 64,8.

Sin embargo, la compañía también aporta otros estudios, uno realizado por Complife Group en marzo de 2018 que dice que el producto tiene un UVA-FP de 34,14, por lo tanto inferior a lo que dice el etiquetado, al igual que el que hizo HelioScreen en abril de 2018, que concluye que el producto tiene un UVA-FP de 29,5.

También asegura que su producto se sometió a otro estudio realizado de acuerdo con el método colipa in-vitro method UVA-PF determination realizado por AMA Laboratories, Inc. en el mes de agosto de 2015, que reconoció que el producto tiene un UVA-FP de 24,41, también inferior al que dice la etiqueta.

ISDIN se queja en un comunicado de que, a pesar de que le ha hecho llegar a la OCU estos estudios independientes, "no han sido tenidos en cuenta en ningún momento por la entidad a la hora de preparar su informe sobre protectores solares".

Por último dice que desde el lanzamiento del citado producto en el año 2015, "los servicios de cosmetovigilancia de ISDIN no han registrado consulta, reclamación o denuncia significativa de particulares o consumidores referidas a la falta de seguridad o eficacia del producto y en particular comunicaciones que pudieran hacer sospechar que los datos de SPF y el UVA-FP que se hacen constar en la publicidad y presentación comercial del producto no se corresponden en efecto con los que resultan de los estudios independientes".