Plazos, control de ejecución y calidad están entre los beneficios de la construcción industrializada

"Tenemos que sentar las bases para esta industria naciente", indica Ángel Fernández, Gerente de Industrialización en AEDAS Homes, en la jornada empresarial organizada por elEconomista y AEDAS Homes sobre viviendas industrializadas en la que se presenta el I White Paper de industrialización de AEDAS Homes. El libro blanco es una publicación basada en un análisis nacional e internacional que sitúa la vivienda en el foco.

"Siendo el mercado de la construcción uno de los sectores de mayor importancia a nivel nacional no hemos sido uno de los mejores ejemplos", expone el experto de la promotora, ya que la industrialización de este mercado queda lejos de otros sectores. La vivienda es un bien de primera necesidad, por ello Fernández considera que "existe una oportunidad que pensamos que es real. Edificar fuera de nuestros solares no es nuevo, pero a día de hoy un sector como la construcción tiene que explorar esos desafíos". En 2019 se disponen de unas herramientas de las que no disponían otros pioneros. "El documento cuantifica los potenciales beneficios del sector de la construcción industrializada: reducción de plazos en algunos casos, mayor control de ejecución y una calidad comparable a la mejor de las obras tradicionales", sin embargo, el experto señala que existe un hándicap, el coste: "Los costes son sensiblemente superiores a los que puede tener la obra tradicional, aunque en algunas regiones estamos teniendo buenas experiencias en cuanto a los costes de la obra industrial vs la obra tradicional". A las puertas del 2020, el gerente de industrialización de AEDAS Homes considera que "existen datos suficientes para prever que la industrialización pueda suponer una verdadera irrupción en el mediano plazo".