Enel: la transición energética creará 97.000 empleos en España hasta 2030

Enel, la empresa italiana matriz de Endesa, calcula que alcanzar los objetivos europeos de clima y energía de 2030 permitirá crear entre 73.000 y 97.000 empleos en España, con un aumento del valor de la producción industrial de 7.000 a 8.000 millones de euros.

Así se recoge en un informe titulado Just E-volution 2030, the socio-economic impacts of energy transition in Europe, elaborado por la firma transalpina y el European House - Ambrosetti -un afamado think tank italiano-, en el que se analizan los aspectos más destacados de una transición energética justa en Europa, Italia, España y Rumanía.

Starace: "La descarbonización es una gran oportunidad para modernizar la economía europea"

El documento parte de tres escenarios prospectivos -dos de la UE y el de Eurelectric, la patronal eléctrica europea - y sus resultados son más modestos de los evaluados por el Gobierno en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para alcanzar los citados objetivos. Por ejemplo, éste calcula la generación de 250.000 a 364.000 nuevos puestos de trabajo hasta el final de la próxima década.

El documento lo ha presentado este viernes en Italia el consejero delegado de la empresa pública, Francesco Starace, quien quiso recalcar que "el proceso de descarbonización es una gran oportunidad para modernizar la economía europea, revitalizar el sector industrial y asegurar el crecimiento económico sostenible y duradero. El progreso tecnológico nos ha mostrado que la reducción de emisiones es técnicamente posible y económicamente ventajosa".

Cambio tecnológico

De acuerdo con el informe, la implantación de nuevas tecnologías -desde renovables a vehículos eléctricos- generará más valor del que se destruirá al sustituir las tecnologías térmicas actuales; en el caso de España, de 7.000 a 12.000 millones, frente a unas pérdidas de 5.000 a 9.000 millones; sólo los nuevos servicios ligados a la digitalización alcanzarán un valor de unos 4.000 millones en 2030.

Adicionalmente, las mejoras en la calidad del aire por la reducción de las emisiones del transporte y los hogares permitirá evitar 500 muertes prematuras al año en 2030, que aumentan hasta 5.000 en toda la UE, donde los ahorros ligados a la contaminación ambiental oscilan entre los 1.000 y los 2.900 millones al final de la década.

Para alcanzar estos impactos positivos, el documento señala que se debe preservar la competitividad industrial europea y evitar los efectos negativos de la transición. Cuatro políticas deberían permitirlo: promover el despliegue de tecnologías eléctricas, dirigir el empleo que se destruya a los nuevos sectores, paliar la pobreza energética y promover una distribución justa de los costes del proceso.

Emisión de 1.400 millones en bonos sostenibles

En otro orden de cosas, Enel ha anunciado el lanzamiento en EEUU, en el primer bono vinculado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ligado a cuatro objetivos -energía limpia; industria, innovación e infraestructuras; ciudades y comunidades sostenibles; y lucha contra el cambio climático- tiene una rendimiento efectivo del 2,67% y vence en septiembre de 2024. La demanda ha superado con creces la oferta y ha alcanzado los 4.000 millones.