Globalvia gana el arbitraje por Itínere y cuestiona el control de Corsair

La lucha por el control de Itínere, una de las mayores concesionarias de autopistas de España, escribió el lunes un nuevo episodio con la difusión de un laudo arbitral que anula el pacto de accionistas de la compañía con efecto desde el 5 de febrero de 2018. Da así la razón a Globalvia, Abanca y Kutxabank y deja en el aire la venta del 15,5% que Sacyr acordó traspasar a Corsair el pasado mes de febrero, toda vez que el derecho de primera oferta que ejercitó el fondo estadounidense quedaría suspendido.

Según informó el lunes Globalvia, la resolución del pacto de accionistas -firmado en su momento por Sacyr, Abanca, Liberbank y Kutxabank- implica la invalidez de la operación de venta del 15,5% de Itínere de Sacyr a Corsair y el fondo de pensiones holandés APG. De este modo, se abrirían dos escenarios para la constructora que preside Manuel Manrique. Por un lado, podría recuperar las acciones traspasadas al fondo estadounidense y transferírselas a Globalvia, al mismo precio -202 millones de euros-, con lo que la concesionaria que dirige Javier Pérez Fortea alcanzaría la mayoría accionarial en el capital de Itínere.

Compensación

En su defecto, Sacyr tendría que compensar con 100 millones de euros a Globalvia en virtud del acuerdo de julio del pasado año por el que la constructora, Kutxabank y Abanca le traspasarían el 55,6% que controlaban conjuntamente. Esta opción, por la que Corsair mantendría el control del 60% de Itínere, se antoja, a priori, inviable.

De acuerdo con el comunicado de Globalvia, la Corte de Arbitraje de Madrid ha condenado a Gateway-Corsair y Liberbank, el otro accionista de Itínere que vendió a su participación al fondo americano y a APG a finales de 2018, a pagar las costas del proceso, que ascienden a casi 400.000 euros. Además, "una vez decidido el fondo del asunto y siendo innecesarias, el tribunal levanta las medidas cautelares dictadas en la orden procesal en las que ordenaba a Sacyr no vender y a Itinere Investco -fondo controlado por Corsair- no comprar la participación del 15,5%" controlada por la constructora, añade la concesionaria en la nota. El laudo rechaza la petición de Abanca y Kutxabank sobre compensaciones económicas adicionales por los daños causados durante la vigencia del acuerdo de accionistas y no declara responsabilidades de Liberbank en el incumplimiento del contrato de accionistas.

En la actualidad, Corsair y APG ostentan el 60% de Itínere tras comprar en el último año las participaciones de Sacyr y Liberbank y Globalvia tiene el 40% adquirido a Abanca y Kutxabank.