Sandra Ortega reduce un 18% su inversión inmobiliaria

Rosp Corunna, el holding empresarial de Sandra Ortega, hija mayor del fundador de Inditex, reduce su peso en el ladrillo. De acuerdo con las últimas cuentas enviadas al Registro Mercantil, la sociedad contaba a 31 de diciembre de 2018 con una inversión inmobiliaria de 448,6 millones de euros, lo que supone un 18,5% menos respecto a los 550,1 millones que contabilizaba en 2017. Esta caída se debe fundamentalmente a que ha reducido la inversión hotelera en un 67%, hasta solo 119 millones de euros.

En cambio, la sociedad patrimonial duplica prácticamente su inversión en oficinas, hasta 291,3 millones de euros. El resto son activos residenciales, inmuebles comerciales o naves industriales, en los que la inversión sigue siendo prácticamente la misma. En las cuentas, la sociedad explica que en 2018 ha adquirido un inmueble en Colonia (Alemania) para el arrendamiento de locales para oficinas y ha traspasado otro en Arizona (Estados Unidos).

Localización

Aunque la gran mayoría de los inmuebles, localizados tanto en Europa como en Norteamérica, están arrendados, hay también dos ubicados en La Coruña y otro en Salamanca, valorados en 8,9 millones, que están cedidos en usufructo de forma gratuita a la Fundación Paideaia.

En su informe de auditoría, Deloitte explica que el grupo tiene una participación del cien por cien de un subgrupo de empresas, cuya sociedad dominante es The Hotel Crafters, advirtiendo de una salvedad en los estados financieros.

"La información financiera auditada de dichas sociedades no ha sido adaptada al marco normativo de información financiera aplicable al grupo, de forma que la administradora única de la sociedad dominante ha decidido no consolidarlas", asegura Deloitte. Por lo tanto, según el infrome de auditoría, "no ha sido posible concluir acerca del impacto que la consolidación de dicho subgrupo habría tenido, en su caso, sobre las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018".

Rosp Corunna obtuvo un beneficio consolidado después de im-puestos de 64,85 millones de euros en 2018, lo que supone tres veces menos respecto al año anterior, cuando sus resultados fueron de 191 millones de euros, según las cuentas que la firma ha presentado en el Registro Mercantil. La sociedad administrada por la segunda mujer más rica de España se dedica principalmente, a través de su filial Rosp Corunna Participaciones Empresariales, a la gestión de su participación participación en Inditex, donde es accionista significativo con casi el 7% de las participaciones; así como en Pharma Mar, donde mantiene un 5%.

Beneficio

En este sentido, la filial de participaciones obtuvo un beneficio de 103,25 millones de euros el pasado año, un 45 por ciento menos respecto a 2017. Esta sociedad participa en diversas compañías como Denodo Tecnologies (al 65 por ciento), Molins Capital Inversiones (5 por ciento), la cadena hotelera Room Mate (30 por ciento), Breixo Inversiones y la sicav Soandres.

El valor total total de los activos de Rosp Corunna se ha reducido en un 15,6 por ciento, debido a la caída de la acción de Inditex el año pasado en bolsa. En la misma línea también el patrimonio neto ha bajado algo más de un 17 por ciento, hasta 4.725 millones.

El grupo Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega y accionista mayoritario de Inditex, ha logrado un beneficio atribuido a la sociedad dominante de 1.817 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,18 por ciento, frente a los 1.475 millones que registró en 2017.

Al cierre del ejercicio 2018, Pontegadea Inversiones contabilizaba activos por valor de 31.762 millones de euros y un patrimonio neto de 23.493 millones.