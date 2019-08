La moda italiana vuelve a liarla en China: Versace pide disculpas por una camiseta políticamente incorrecta

Las primeras marcas de moda italiana tienen 'la negra' con China en el último año. Si a finales de 2018 una campaña de Dolce & Gabbana hirió la sensibilidad de los ciudadanos chinos y forzó la cancelación de un desfile de la firma en Shanghái, ahora ha llegado el turno de Versace. La polémica, en esta ocasión, ha surgido por una camiseta que el Gobierno chino interpreta como un atentado contra su soberanía nacional.

La camiseta que ha desatado la ira incluía diversas ciudades europeas y americanas, con sus respectivos países al lado, y también aparecían Hong Kong y Macao como estados independientes y no como parte de China. El error ha levantado la controversia, cómo no, en las redes sociales, donde Versace ha sido acusada de atacar nada más y nada menos que la soberanía nacional del país asiático.

La mismísima Donatella Versace, diseñadora de la firma, ha pedido perdón en las redes con un mensaje en el que lamenta "profundamente el desafortunado error reciente que cometió" la marca italiana, fundada por su hermano, Gianni Versace, en 1978. "Nunca quise faltar el respeto a la soberanía nacional de China y es por eso que quería disculparme personalmente por tal inexactitud y por cualquier ofensa que pueda haber causado", ha expresado.

The Company apologizes for the design of its product and a recall of the t-shirt has been implemented in July. The brand accepts accountability and is exploring actions to improve how we operate day-to-day to become more conscientious and aware. pic.twitter.com/5K8u3c4Dbm