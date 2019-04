La tienda física sobrevive a la amenaza del comercio 'online'

Los cambios en los hábitos de consumo, la evolución y aparición de nuevas fórmulas comerciales y la necesidad de adaptación del retail a la demanda actual de la sociedad, se centran hoy en tres áreas: digitalización, sostenibilidad y búsqueda de experiencia única.

"Actualmente en España hay cerca de 750 unidades, lo que supone más de 17 millones de metros cuadrados de superficie entre centros comerciales, parques de medianas, centros de ocio, outlets y otras tipologías de espacios comerciales. Y a estos hay que sumarle la parte high street de los centros de las ciudades, lo que supone un gran volumen en cuanto a metros e inversión. De hecho, en 2018, este sector captó 4.300 millones de euros de inversión, que es una cantidad importante dentro del inmobiliario y sobre todo lo que atrae son unas rentabilidades muy atractivas. En todos los informes de MSCI, las rentas baten las tasas del mercados de valores a corto y medio plazo", afirma Al-fonso Brunet, consejero delegado de de Castellana Properties.

Alrededor del retail han nacido las ciudades, según Rafael Serrano, presidente de la agencia MM Mas Media y de la revista Hi Retail, "el inmobiliario hoy en día sin el retail no podría vivir ni existir. El retail es el mecanismo social por el cual la sociedad se adapta al cambio".

En ese proceso del cambio estos tres factores: digitalización, sostenibilidad y experiencia única, son vitales y marcan la tendencia en el retail. "Cuando hablamos de transformación digital tenemos que entender que la transformación primero es social, en la que la tecnología actúa como uno de sus principales catalizadores. La sociedad está cambiando y la digitalización contribuye a esto. El impacto del e-commerce no afecta igual a todos los segmentos de la población ni a todos los sectores comerciales y, por tanto, el impacto en el centro comercial no va a ser siempre el mismo", apunta Sebastián Fernández de Lara, socio director de Hamilton.

El crecimiento del comercio online y su convivencia con la tienda física está muy presente en el mercado. "Es verdad que con la pujanza de las empresas .com, todo el retail, incluidos los centros comerciales, tienen por delante el reto de ofrecer a sus clientes un valor añadido: experiencias únicas y distintivas. En Carrefour Property estamos convencidos de que el espacio físico continuará ocupando un lugar privilegiado en la mente de los consumidores, porque es el único entorno donde aún se pueden vivir experiencias", explica Lola Bañón, directora de Operaciones y Promoción Inmobiliaria de Carrefour Property España.

Opina lo mismo Brunet, "desde Castellana, creemos que es una oportunidad y que tienen que ir de la mano, ya que actualmente el cliente busca en todos los canales de venta existentes y para eso tiene que entrar en la omnicanalidad", explica el directivo, que apunta que hasta el mismo Amazon ha comprado una cadena de supermercados para poder tener locales a pie de calle con los que satisfacer a sus clientes. "Actualmente, todos los retailers están promocionando sus plataformas online para ganar cuota de mercado, pero ya se está viendo que el negocio de llevarte a casa el producto o recogerlo incluso si lo tienes que devolver, no es rentable y se está potenciando que el cliente venga a recogerlo a la tienda para ahorrar costes", explica Brunet.

Estrategia sin definir

Según Fernández de Lara, "a pesar de saber que hoy el cliente es omnicanal, muchos retailers y propietarios de centros comerciales no están trabajando en favor de dicha omnicanalidad porque no queda claro cuál va a ser el retorno para el inversor. La implementación de la tecnología 5G entre otras, va a permitir desarrollar nuevos productos y servicios que a su vez van a cambiar muchas de las percepciones que tenemos en la actualidad respecto a este tema. La tecnología debe contribuir a mejorar y humanizar la experiencia de visita, una experiencia que no es única y que debe contribuir a desarrollar tantas y tantos conceptos de centro comercial, como consumidores que se integran bajo una misma segmentación."

Al final el retail es uno de los sectores más dinámicos de nuestra sociedad porque impacta todos los días a todas horas en nuestro día a día. "En esta nueva era en donde todo el mundo habla de automatización, digitalización, algoritmos, inteligencia artificial, etc., lo que estamos viendo es un renacer del retail y del espacio físico y al final lo que ha hecho Internet es que todo el mundo se ponga en alerta pero, aún así, en España ocho de cada diez empresas nunca han vendido o comercializado nada por Internet. La digitalización no solo es cómo interactuar con el cliente, sino cómo gestionar mejor el activo y que sea más eficaz y sostenible", explica Andy Stalman, CEO de Totem Branding.