Grupo AN se convierte en la mayor cooperativa española al alcanzar 1.156 millones de facturación

elEconomista Valladolid

Grupo An ha cerrado su ejercicio fiscal con una facturación de 1.156,99 millones de euros, de los que 1.074 millones están consolidados en balance, aumenta un 32,6%, lo que la convierte een la mayor cooperativa agraria de España. El empleo crece un 2,3% al cerrarse el ejercicio con 1.640 trabajadores.

El crecimiento, tanto en facturación como en empleo, recursos propios y transferencia de resultados a las cooperativas socias, caracteriza el ejercicio del Grupo AN comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 que, por otra parte, ha sido muy complicado porque partió con una muy mala cosecha de cereal, sobre todo en Castilla y León (un tercio de lo habitual), que arrastró a la baja también a los negocios de suministros. El beneficio se mantiene por encima de los 8,1 millones de euros, por lo que volverán a pagarse los intereses máximos a los que subscribieron títulos participativos antes de 2017, que cobrarán el 3,5% los de 1.000 euros; y el 6% los de 10.000 euros.

Además, aumenta también la transferencia de recursos a las cooperativas socias, que recibirán 4,3 millones de euros de los beneficios entre retornos e intereses al capital. Los Recursos Propios aumentan un 3,3% y superan los 112 millones de euros, cifra que deja clara la solidez patrimonial de la empresa al ser superior al Inmovilizado (106 millones), lo que permite seguir asumiendo las inversiones, que en el ejercicio han superado los 16 millones de euros, desde la autofinanciación.

En un ejercicio muy complicado, en el que las caídas de cereales y las secciones de suministros se han compensado con los aumentos en frutas y hortalizas (incorporación ya de toda la facturación de la almeriense Unica Fresh), carburantes (las ventas a terceros pasaron de 45 a 109 millones de euros) y avicultura que pasó de 650.000 pollos semanales a 750.000, además de hacer un importante esfuerzo para poner en marcha la nueva línea de pavo con 20.000 aves semanales. El Grupo AN mantiene el reconocimiento del Ministerio de Agricultura como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP), que ha pasado de contar con 30.064 a 42.275 agricultores socios de Navarra, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y País Vasco.

La cifra de negocio del Grupo AN ha crecido en el último ejercicio en más de 284 millones de euros, un 32,6%, cerrando el 30 de junio pasado con una facturación que supera los 1.156,99 millones de euros, de los que más 1.074 millones de euros están ya consolidados en balance, cifra que le convierte en la mayor cooperativa agroaliementaria de España.

Más frutas y hortalizas

Se produce un crecimiento orgánico a pesar de que la mala cosecha de cereales, que afectó sobre todo a Castilla y?León, redujo la comercialización de la sección del Grupo AN un 25%, con una facturación que se retrajo en esa actividad un 18% -el Grupo AN sigue siendo la mayor cerealista del país-, lastrando también a los fertilizantes y fitosanitarios. La reducción se compensa con el incremento en Frutas y Hortalizas, que supera las 900.000 toneladas al integrarse ya totalmente la comercialización de la almeriense Unica Fresh, que convierte al Grupo AN en la mayor cooperativa de Frutas y Hortalizas de España; el primer exportador de verduras en fresco, con más de 300.000 toneladas, y el mayor proveedor de la industria, con más de 500.000 toneladas (el 40% de todo el guisante que se congela en España y el 25% del bróculi lo produce el Grupo AN).

Igualmente crece avicultura, reforzándose como 4º operador de España al pasar de 650.000 a 750.000 pollos por semana, actividad que se diversifica y, con importante esfuerzo, ha puesto en marcha una nueva línea de pavo que ya comercializa 20.000 aves semanales y, en cuanto se corrija el desbalance entre la buena comercialización de la pechuga con las partes traseras -lo que ha lastrado los resultados a pesar de que los clientes han felicitado a la empresa por el excelente producto- se duplicará hasta los 40.000 pavos semanales. Igualmente ha crecido mucho la actividad de carburantes, que ha superado los 280 millones de litros comercializados y ha pasado de 45 millones a 109 millones de euros de venta a terceros, creciendo en todas las referencias: reparto a domicilio (+7,4%), gasóleo bonificado (+14,36%) y gasolina (+18,86%). El Grupo AN sigue siendo la mayor red independiente de carburantes de España.

El ejercicio se ha cerrado con un crecimiento del 33,78% en la facturación de la matriz cooperativa y las empresas consolidadas en balance, que facturaron 1.074,31 millones frente a los 803,03 millones del ejercicio anterior (271,29 millones más). Si se tienen en cuenta las empresas del Grupo AN que todavía no están consolidadas en balance (Correduría de Seguros, la empresa Centex, Riberega ) y la parte proporcional de las participadas (Vegetales Línea Verde Navarra y Naturvega, las fábricas de conservas, HTN, Indulleida ) la facturación total pasa de los 872,27 millones del ejercicio pasado a los ya citados 1.156,99 millones (284,72 millones más), lo que supone un incremento del 32,64%.