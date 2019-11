El aceite de oliva lanza una campaña para rejuvenecer y dinamizar su consumo en España

elEconomista Madrid

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español lanza la campaña 'Y tú... ¿te imaginas tu mundo sin aceite de oliva?' para rejuvenecer, reactivar y dinamizar el consumo de los aceites de oliva en el mercado nacional para tratar de paliar la caída de consumo interno de este producto en España en los últimos años.

El consumo de aceite de oliva en España, incluyendo hogares, restauración e industria, ha caído en casi 100.000 toneladas en los últimos 18 años y se ha pasado de 631.200 toneladas hasta las 538.000 toneladas a cierre de la última campaña, la 2018/19, lo que supone una caída del 14%, informa Europa Press.

El presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, ha destacado la importancia de esta campaña, ya que el consumo interno de este producto ha bajado en los últimos años. "Es fundamental hacerla en España y no va a dejar indiferente a nadie", ha indicado.

Barato, además, ha precisado que el lanzamiento de esta campaña, en la que llevan un año y medio trabajando, no se debe a los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos agroalimentarios español. "No tiene nada que ver con los aranceles de Trump", ha recalcado.

El presidente de la interprofesional ha reconocido que el sector debe "rejuvenecerse" y "adecuarse" a los nuevos tiempos. "El aceite de oliva no es solo el oro líquido de la botella, hay que ponerlo en valor y no perdamos la identidad, no seamos rancios, pero hay que ponerlo en el siglo en el que vivimos", ha explicado.

Por su parte, la gerente de Aceites de Oliva de España, Teresa Pérez, ha lamentado que en la actualidad los hogares españoles "no dan importancia ni el valor" que tiene, por lo que ha recordado que en los últimos años se hayan perdido 100.000 toneladas de consumo. "El consumidor español es muy sensible al precio, pero también hemos percibido que hay un cambio en el estilo de vida. Tenemos que poner el foco y darle valor y visibilidad y rejuvenecerlo. Hay que despertar al consumidor y traerlo a la actualidad del siglo XXI", ha subrayado.

El secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, ha calificado de "extraordinaria" la campaña y ha subrayado la necesidad de apostar por la renovación. "En este momento en el que hay que mantener el pulso en situaciones difíciles como estamos por los aranceles para superarlas y ver si somos capaces de mejorar el consumo interno. Además, viene una generación a la que hay que enseñar a usar el aceite de oliva", ha indicado.

Durante la presentación, la Interprofesional ha presentado un informe realizado por Kantar en la que se señala que los consumidores tienen una imagen muy positiva del aceite de oliva. De hecho, nueve de cada diez españoles asegura que no se imaginan su mundo sin el aceite de oliva.

De esta forma, casi el 96% de los encuestados no se imaginan la dieta mediterránea sin el aceite de oliva, el 93,5% su cocina sin al menos una botella de producto y el 92,3% su mundo sin este saludable ingrediente.

Sin embargo, los analistas perciben que la imagen de este alimento tiende a estar algo "desactivada" en la mente del consumidor, y que está tan acostumbrado al producto que no lo valora lo suficiente y a veces pasa desapercibido.

De esta forma, la Interprofesional impulsa una campaña con el objetivo de activar y movilizar al consumidor para así recuperar el protagonismo en la mente del comprador, conectar con las tendencias actuales en alimentación y trabajar una imagen moderna, joven y actualizada del aceite de oliva, además de reforzar el valor de lo saludable.

La campaña empezará este domingo y durará hasta julio de 2020 e incidirá en la apuesta del sector por vincular el producto al estilo de vida y la dieta saludable, y por reforzar la conexión del producto con el territorio, porque los aceites de oliva dan vida a los pueblos y favorecen la economía local, el empleo y el medio ambiente en muchas zonas de España.

España es líder mundial en calidad y en volumen, así una de cada dos botellas que se consumen en el mundo es español.