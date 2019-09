"España debe liderar una alianza de los países mediterráneos para defender los cultivos especiales en la UE"

elEconomista Agro Valladolid

Ignacio Ruiz, secretario general de Ansemat, organizadora de Demoagro Specialty, pide que España lidere una alianza de los países mediterráneos para defender estas producciones en los acuerdos comerciales de la UE.

Ruiz no puede ocultar su entusiasmo cuando destaca que por primera vez la cumbre anual de Agrievolution, la alianza que reúne a los fabricantes de maquinaria de todo el mundo se va a centrar en unos cultivos en los que España es líder. "Es un encuentro de alto nivel", en el que se van a reunir primeros espadas como los presidentes de John Deere y New Holland, "que nunca se han juntado", para hablar de este tipo de cultivos. "Pero, además, vamos a llevarlos a Valencia para que puedan ver de primera mano lo que es nuestra agricultura, su nivel de mecanización, y la calidad del producto que podemos hacer en España", añade.

Ignacio Ruiz es categórico cuando afirma que el nivel tecnológico español en la maquinaria para cultivos de alto valor es "muy elevado". Primero, señala, porque pocos países más allá de la cuenca mediterránea tienen esas producciones y no la han desarrollado. "Aquí la llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y además es la más variada porque la hemos adaptado a todo tipo de plantaciones, de las tradicionales a las superintensivas". De hecho, tenemos compañías que han desarrollado productos específicos para sus zonas "que se encuentran desbordados por la demanda que tienen cuando salen al exterior. Hay que estar orgulloso de los fabricantes que tenemos, lo que hace falta es creérnoslo y esta cumbre internacional va a servir para sacar pecho. A lo mejor los alemanes marcan la pauta en cultivos extensivos, pero en especiales es España".

El 76% de la producción vegetal

El secretario general de Ansemat explica que la idea de organizar un certamen de maquinaria para cultivos especiales surgió tras analizar el mercado y observar que tienen unas necesidades muy distintas a los cerealísticos y forrajeros. "Hay que mimarlos porque ya el pasado año supusieron el 76 por ciento de la producción vegetal", afirma.

El directivo de Ansemat, que no descarta que en próximas ediciones se incluyan otros leñosos también en auge como almendros o pistachos, pide a la Administración "que no ponga obstáculos a los productores de unos cultivos que son oro, en los que estamos en el Top 3 en exportación a nivel mundial". Por ello, recomienda "ver cómo se está moviendo este sector, hacia dónde va y cómo ayudarlo. Y desde luego, junto con otros países del Sur, plantarse en Europa y no permitir que sean moneda de cambio en las negociaciones comerciales con países terceros".

Ruiz destaca el respaldo que está teniendo Demoagro Specialty tanto por parte de las instituciones valencianas como de las empresas fabricantes. Las características de la finca donde se harán las demostraciones no permiten grandes afluencias, por lo que Ansemat se marca el objetivo de alcanzar los 10.000 asistentes a lo largo de tres días. "Sería un exitazo -afirma Ignacio Ruiz-. Teniendo en cuenta que cada vez que hacemos algo nuevo empezar con poco está bien".