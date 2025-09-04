Lanbide aprueba nuevas ayudas por más de 141 millones para impulsar el empleo y la formación en Euskadi

Lanbide, el Servicio Público Vasco de Empleo, acaba de aprobar un nuevo paquete de ayudas, financiadas en parte por el Fondo Social Europeo y los fondos Next Generation, que superará los 141 millones de euros. La convocatoria, que está destinada a personas desempleadas con el objetivo de priorizar su inserción laboral y su recualificación, ofrece formación presencial y a distancia, con especial atención a la formación acreditable y a las necesidades sectoriales detectadas desde el Gobierno vasco, indican.

La mayor parte de este montante, 88,5 millones de euros, se destinará a financiar los planes de formación que constituyen la oferta formativa de Lanbide hasta 2027.

Recualificación y mejora de las competencias

Asimismo, el Consejo de Administración de Lanbide ha aprobado las bases reguladoras de las ayudas que financiarán la oferta formativa 2025-2027 para personas trabajadoras ocupadas. Esta línea, dotada con 31,8 millones de euros, busca impulsar la mejora de las competencias, la recualificación y la adaptación a las demandas de sectores estratégicos.

También se pretenden fomentar las capacidades digitales del sector turístico a través de un convenio de colaboración, suscrito con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, por el que se invertirán más de 1,9 millones de euros en acciones formativas para personas trabajadoras, jóvenes y pymes.

Capacitación lingüística y emprendimiento

Todo ello se suma a las ayudas aprobadas por parte del Gobierno vasco en el Consejo de Gobierno de este pasado martes, que dotarán con 15 millones de euros las acciones formativas que se desarrollarán en colaboración con el Departamento de Educación y HABE para acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral u otras vías no formales y la capacitación lingüística para acceder al mercado laboral.

Por otro lado, Lanbide destinará 3,9 millones de euros a financiar tres líneas de ayudas de emprendimiento: ayudas al desarrollo de una idea empresarial para impulsar su puesta en marcha, al establecimiento del proyecto, y a la consolidación de una actividad empresarial.