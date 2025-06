La experta en LinkedIn, Mireia Olivan, explica el truco para multiplicar las posibilidades de ser contratado: "Serás de los primeros en aplicar"

LinkedIn es sin duda una de las mejores plataformas para encontrar empleo, ya que sirve de altavoz para poder promocionarnos, además de ponernos en contacto con reclutadores y ofrecer centenares de ofertas de empleo acordes a nuestra formación. Sin embargo, hay veces que cuando queremos solicitar un trabajo, cientos de personas ya lo han hecho, provocando que, pasadas un par de horas, ya no se puede solicitar, puesto que la empresa ha recibido tantos currículums que ya no requiere más (y por tanto, perdiendo la oportunidad de ser contratados).

Por ello, es fundamental ser rápidos a la hora de solicitar un empleo, ya que en ocasiones podemos perder oportunidades por no haber hecho un buen filtro de búsqueda. Paralelamente, cabe destacar que no es el único requisito, puesto que si el currículum no está optimizado y nuestro perfil no está actualizado, es muy probable que seamos descartados.

El truco

La experta en contratación y LinkedIn, Mireia Olivan (@mimiworkbestie), explica en sus redes una sencilla técnica para hacer un filtro de las ofertas, simplemente modificando la URL.

Para ello, primero debemos acceder desde la pestaña de "Empleos", y en la 'lupa', especificar el tipo de puesto que estamos buscando. Una vez se abra el desplegable con los puestos, aparecen más filtros de búsqueda: ahí debemos seleccionar el panel "Fecha de publicación" y darle a cualquiera de las opciones.

Este panel ofrece un mínimo de ofertas publicadas en las últimas 24 horas, sin embargo, a veces en menos de 24 horas ya cierran las ofertas más suculentas, por lo que vamos a modificar la URL para que nos aparezcan las ofertas publicadas, por ejemplo, en la última hora.

Así pues, una vez nos encontremos en este punto (hemos puesto el trabajo que queremos en "empleos" y hemos puesto una fecha en "Fecha de publicación"), la URL contendrá, entre tantos caracteres, una parte en la que ponga: 'TPR=r', y tras la 'r' unos números. Esos números representan los segundos, por ejemplo, si hemos seleccionado "las últimas 24 horas", aparecerá 'TPR=r86400' (86.400 segundos equivalen aproximadamente a 24 horas).

Si queremos que nuestra búsqueda se limite a las ofertas publicadas en la última hora, por ejemplo, modificaremos la URL de 'TPR=r86400' a 'TPR=r3600' (3.600 segundos equivalen a 1 hora). Este truco sirve para los intervalos de tiempo que queramos, simplemente cambiando los segundos que queramos en la URL.