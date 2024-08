España, octavo país con más 'ninis' en la UE, detrás de Francia y antes que Croacia

España es el octavo país con el porcentaje de 'ninis' (acrónimo de 'ni estudia ni trabaja') más alto de toda la Unión Europea, justo por detrás de Francia y por delante de Croacia. De hecho, es uno de los países europeos con una de las tasas de desempleo más elevadas y el porcentaje de este colectivo supera la media de la UE, alcanzando un 12,3%.

Aunque en 2023, el panorama laboral y educativo de los jóvenes europeos continuó mostrando signos de mejoría, aún persisten desafíos significativos. Según los datos de Eurostat, más de uno de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años en la Unión Europea (11,2%) formaba parte del grupo conocido como 'ninis', aquellos que ni estudian ni trabajan. Este porcentaje, aunque elevado, refleja una leve disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, consolidando una tendencia a la baja que se ha mantenido durante la última década. No obstante, este colectivo sigue enfrentándose a dificultades, especialmente en ciertos países del sur de Europa.

Desde el pico registrado en 2013, cuando el 16,1% de los jóvenes europeos se encontraba en esta situación, la cifra ha descendido de manera constante, salvo el repunte en 2020 debido a la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. En ese año, el porcentaje de 'ninis' en Europa ascendió al 13,8%, un aumento significativo respecto al 12,6% de 2019, que evidenció el impacto económico y social de la pandemia.

Diferencias por países

Las diferencias entre países son marcadas. Países Bajos lidera con la tasa más baja de 'ninis', apenas un 4,8%, mientras que en Rumanía la situación es preocupante, con un 19,3% de sus jóvenes en esta categoría. En Italia y Grecia, cerca del 16% de los jóvenes también se encuentran en esta situación, lo que subraya las dificultades persistentes en estos países. España, por su parte, aunque ha experimentado una notable reducción desde 2014, con un descenso del 20,7% al 12,3%, todavía supera ligeramente la media europea.

El análisis por género revela una brecha significativa. En 2023, un 12,5% de las mujeres jóvenes en la UE eran 'ninis', frente al 10,1% de los hombres. Sin embargo, en países como España, Portugal, Finlandia y Suecia, la tasa se iguala entre ambos sexos. Este fenómeno refleja tanto las dificultades estructurales del mercado laboral europeo como las barreras específicas que enfrentan las mujeres jóvenes en ciertos Estados miembros, siendo Rumanía el caso más extremo con un 24,8% de mujeres en esta situación.

Aunque el desempleo ha mejorado en los últimos años, España sigue teniendo la tasa de paro global más alta de la UE, con el doble de la media comunitaria (6%) y una tasa juvenil del 26,5%, frente al promedio del 14,4%. Sin embargo, España no registra el peor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan.No todo son malas noticias.

La reducción de la temporalidad ha beneficiado especialmente a los empleados menores de 30 años, quienes solían enfrentar una alta rotación laboral. Según datos del INE, el porcentaje de asalariados de 16 a 29 años con contrato temporal ha disminuido del 55,6% previo a la reforma laboral al 33,7% actual. En general, la temporalidad en la población trabajadora ha pasado del 25,6% al 15,7%.

No todos son 'ninis'

El Consejo de la Juventud de España (CJE) critica el uso del término 'nini' por su connotación negativa, argumentando que no todos los jóvenes que no estudian ni trabajan encajan en esta categoría. Señalan que algunos pueden estar buscando empleo tras perder un trabajo temporal, como en la hostelería, y no deberían ser etiquetados como 'ninis'. También consideran injusto incluir en esta categoría a jóvenes incapacitados para trabajar o aquellos con responsabilidades familiares, como el cuidado del hogar. En 2022, un 9,8% de las mujeres jóvenes no buscaba empleo por dedicarse a "labores del hogar".

Desciende el paro juvenil

La tasa de desempleo juvenil global ha alcanzado su nivel más bajo en 15 años, situándose en un 13%, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aunque esta cifra es menos de la mitad del 26,6% registrado en España, es el nivel más bajo para el país desde 2008, según la Encuesta de Población Activa.

La OIT destaca que las perspectivas laborales para los jóvenes de 15 a 24 años han mejorado notablemente desde la pandemia de la Covid-19, aunque persiste la preocupación por el elevado número de 'ninis'.

El informe no analiza específicamente la situación de España, pero celebra la mejora global del empleo juvenil. El director general de la OIT, Gilbert Houngbo, señaló que en algunas regiones se ha alcanzado prácticamente el pleno empleo juvenil, aunque lamentó que uno de cada cinco jóvenes (20,4%) aún sea 'nini'. Esta situación, según Houngbo, está generando ansiedad entre los jóvenes, quienes sienten que el mercado laboral les excluye y que no hay suficiente creación de empleos decentes.

A pesar de estas dificultades, se espera que la tasa mundial de desempleo juvenil siga disminuyendo hasta el 12,8% en los próximos dos años.

El informe subraya que la recuperación del empleo juvenil tras la pandemia no ha sido equitativa, con ciertas regiones y mujeres jóvenes en desventaja. La tasa de desempleo juvenil aumentó más entre las mujeres durante la crisis de la pandemia sanitaria, y su recuperación ha sido más lenta en comparación con los hombres.

Además, la brecha de género es evidente entre los 'ninis', ya que en 2023, el 28,1% de las mujeres jóvenes se encontraba en esta situación, frente al 13,1% de los hombres, lo que resalta el impacto desproporcionado de la pandemia en las oportunidades laborales para las mujeres jóvenes.