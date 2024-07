"En España lo llamamos enchufe": una española que vive en Inglaterra explica cómo ascender en el trabajo

La entrada al mundo laboral, después de terminar la carrera, es algo que puede llegar a asustar y a estresar en gran medida. Lo cierto es que, por muchos estudios que se tengan en el momento de iniciar la búsqueda del primer empleo, la inexperiencia se hace más que patente. Con el paso de los años nos damos cuenta de las cosas que podríamos haber hecho mejor. En este sentido se ha pronunciado la tiktoker española Cristina Olmedo para ayudar con cinco consejos para todos los primerizos en el mundo de los asalariados.

El primero puede generar cierta controversia, y es que para la española que ha desarrollado su trayectoria en Reino Unido: "la carrera que estudias (a no ser que sean carreras como medicina que no puedes ejercer sin tenerla) te va a servir para muy poquito. Es como una especie de llave, un requisito que muchas empresas piden para descartar a ciertas personas, pero no te va a servir de mucho. Esto se demuestra en la cantidad de personas que rechazan por falta de experiencia. Se que es super injusto cuando acabas de terminar, pero es la pura realidad".

El segundo punto se plantea como uno de los más importantes y, en su experiencia, la manera tanto de entrar en una empresa como de ascender: "Hay que alejarse de los clichés de conseguir las cosas por tus propios méritos, conseguir las cosas por el trabajo que hago, tener oportunidades por ti mismo... Eso no existe en el mundo corporativo y si lo hay es el 1%. La mayoría de personas consiguen sus puestos y ascensos gracias al networking", que básicamente es contactar con diferentes perfiles en distintas áreas. "En España a esto lo llamamos enchufe", dice la tiktoker dejando claro el juego de estrategia que se plantea en el mundo corporativo. "Si no prepárate para estar el resto de tu vida haciendo el trabajo desde abajo para esos que conectan".

El siguiente punto que plantea es el trato que recibe un perfil joven que acaba de empezar a trabajar. Lo cierto, aunque sea injusto, es que "habrá muchas personas que te traten mal, ya sea por tu edad o porque tienen envidia de algo". Sin embargo, la inexperiencia hace que en muchas ocasiones esas personas terminen "achantándose" ante este tipo de gente. En la mayoría de las ocasiones se baja la cabeza y se tratan de sobrellevar estos comentarios y gestos despectivos. Cristina se muestra contraria a dejarlo pasar: "Es muy importante que desde el principio plantéis cara a estas personas. Os aseguro que os vais a ganar el respeto más rápido de esta manera".

El cuarto punto consiste básicamente en lo que es justo y recuerda que "no te van a echar de la empresa por pedir un salario más alto". En la mayoría de las ocasiones se aceptan las condiciones de un nuevo puesto sin ni debatir siquiera por la remuneración. En el vídeo hace énfasis en que si consideras que el sueldo no se ajusta con tu trabajo y pides un aumento "probablemente te lo van a dar".

El plato fuerte se guarda para el final y de esta manera explica el que es el "punto más importante de todos". Muchas veces la gente se deja llevar por sus experiencias vitales para identificarse. La cosa cambia en el mundo laboral ya que en muchas ocasiones la suerte o los momentos juegan un papel fundamental en la trayectoria profesional. Por esto la influencer quiere dejar muy claro que ni una entrevista ni la gente de tu empresa determina tu valor y capacidad como persona. Para concluir, se vuelve a hablar sobre estudiar una carrea. Si bien es un punto importante este debe estar bien enfocado: "de modo que no sea algo que acabe con tu vida y con tu salud".