"La gente no es tan productiva los viernes", el multimillonario Steve Cohen apuesta por la semana laboral de cuatro días

El fundador de Point72 Asset y dueño del equipo estadounidense de beisbol The New York Mets, Steve Cohen pronostica que cada vez más compañías se apunten a la semana laboral de cuatro días debido a "las múltiples fuerzas que nos impulsan hacia ello" como la llegada de la Inteligencia Artificial o el hecho de que "la gente no sea tan productiva los viernes".

En una de sus pocas intervenciones frente a la prensa, Steve Cohen, dueño de una de las franquicias más importantes de beisbol y fundador del fondo Point72 Asset, ha asegurado que cree que la semana laboral de cuatro días va a llegar próximamente.

La idea de reducir la semana laboral y alargar el fin de semana es un debate que lleva ya varios años abierto, y cada vez son más las empresas que se animan a probarlo, y en muchos casos mantenerlo debido a los beneficios que han experimentado.

En el caso de Reino Unido, la experiencia fue un éxito gracias a que este cambio ayudó a la reducción del estrés, mayor productividad y el ahorro de más de 2.000 euros para la compañía. No obstante, en el caso de Bélgica, no tuvo tan buena acogida, aunque hay que aclarar que también tiene que ver que en este caso, se mantuvieron las mismas horas de trabajo por lo que los trabajadores tenían que quedarse horas extra.

No obstante, el multimillonario Steve Cohen cree que es inevitable que las empresas den este paso a favor de alargar el fin de semana para darle más tiempo libre a los trabajadores. Para él, esto es una consecuencia de las nuevas fuerzas y tecnologías que nos ayudan a ser más productivos y eficientes, señalando principalmente a la Inteligencia Artificial.

Al mismo tiempo, asegura que debido a que cada vez más empresas abogan por el trabajo híbrido (combinan presencial y teletrabajo) "las personas ya no son tan productivas los viernes". Cohen, que es un reconocido inversor estadounidense, ha asegurado que por este mismo motivo (la inevitable llegada de la semana de cuatro días) es por el que ha invertido en golf.

Según hemos podido saber, Cohen acordó recientemente invertir hasta 3.000 millones de dólares en una entidad controlada por el PGA Tour, el principal circuito de golf profesional. Este exitoso empresario, que según los datos de Forbes cuenta con un patrimonio de casi 20 millones, no es que esté abogando por este cambio, sino que tal y como avanza la tecnología lo ve como algo que va a pasar más pronto que tarde.

De hecho, Cohen aseguró a Bloomberg que mantendría a sus propios operadores y gestores de cartera trabajando cinco días a la semana. "Tomarse el viernes libre cuando se tiene una cartera sería un problema", dijo.