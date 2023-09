Por qué faltan trabajadores en algunos oficios, según un constructor: "Se ha incitado a los jóvenes a ir a la universidad"

Entre los diversos temas que se abordaron este sábado en el programa laSexta Xplica, se produjo un interesante debate sobre condiciones de trabajo y desigualdad salarial, entre trabajadores, emprendedores y los expertos habituales del programa. Y durante este debate, hubo una reflexión que suscitó cierta polémica en redes sociales.

En concreto, el conductor del programa, José Yélamo, preguntó sobre la realidad del mercado laboral en el ámbito de la construcción a un conocedor de la materia. Jon Goitia, arquitecto y constructor, señaló la que, a su juicio, es la principal razón de que cueste tanto encontrar mano de obra en su sector.

"A una amplia mayoría de jóvenes se les ha incitado a que vayan a la universidad. Seguramente, entre todos hemos fomentado entre todos que haya más universitarios de los que el mercado puede absorber. Ahora, acaban trabajando en otras cosas, frustrados", afirmaba Goitia.

"En cambio -añadía-, las profesiones manuales están denostadas. No se ve bien ser albañil o ser carpintero. Entonces, cuando llega el momento en que los trabajadores que sí se sentían dignos y se sentían a gusto se van jubilando, no hay repuesto".

Sigo pensando lo mismo que dije anoche.

Una sociedad que produce más titulados universitarios y menos oficiales de profesiones manuales de los que el mercado demanda, además de ser ineficiente, es una "fábrica" de personas frustradas que jamás trabajarán de lo que estudiaron. https://t.co/q1j44Czwpl — Jon Goitia de la Torre (@goitorre) September 24, 2023

Esta reflexión fue rebatida por José María Camarero, periodista económico habitual del programa, quien achaca la falta de empleados cualificados a la dureza del oficio. "Es normal que la gente evolucione y no quiera trabajar de albañil. No se ha denostado la profesión de albañil y no es que la gente no quiera este trabajo. Si estás en la construcción, sabes lo que cuesta físicamente", ha argumentado.