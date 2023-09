Eures organiza un evento para encontrar trabajo en Finlandia, Alemania, Noruega y otros países europeos: así puedes apuntarte

EURES España, a través de su cuenta oficial de Twitter, se ha hecho eco de los diferentes eventos que se organizan con el objetivo de ayudar a los interesados a encontrar un trabajo en alguno de los países europeos.

"¿Estás buscando un trabajo en Europa, pero no estás seguro de cómo buscar uno? Comienza con el siguiente evento EURES y encuentra trabajo en Finlandia, Alemania, Noruega, Suiza o Eslovenia!", escriben en su publicación.

Los eventos de EURES están pensado para ayudar a las personas que quieran encontrar un trabajo en otro país europeo, resolviendo dudas.

Para poder ver uno de estos eventos, solamente hay que acceder a la página de eventos de Eures. Actualmente, hay activos 12 eventos para el mes de septiembre y el mes de octubre.

Hay eventos que son jornadas informativas para saber cómo conseguir un trabajo, por ejemplo, en Alemania. También sobre cómo encontrar trabajo en Laponia, en Finlandia o Noruega.

