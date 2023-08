Así cambian los horarios de la Zona SER de Madrid a partir de septiembre: ¿Qué día es gratis aparcar?

El Servicio de Estacionamiento Regulado de Madrid vuelve a cambiar los horarios tras el mes de agosto, donde estos se limitan por la época estival, de tal modo que a partir de este viernes 31 de agosto de 2023, los precios volverán a ser normalidad dentro de la franja horaria estipulada para el resto del año.

Mientras que en agosto los horarios en los que está activa la Zona SER son solamente de 09.00 a 15.00 horas, de lunes a sábado (no festivos), a partir del 1 de septiembre estos volverán a ser de 09.00 a 21.00 horas de lunes a viernes (no festivos), mientras que los sábados serán de 09.00 a 15 horas y los domingos y festivos no estará activa en ninguna franja horaria.

Estos nuevos horarios vigentes a partir del mes de septiembre estarán activos tanto para las plazas verdes como para las azules, cada una de las cuales tiene una normativa en cuanto a tiempo límite para estacionar el vehículo en la capital, salvo los domingos y festivos, cuando siempre es gratuito el estacionamiento en este tipo de parking.

Diferencia entre plazas verdes y plazas azules

En concreto, las plazas verdes del Servicio de Estacionamiento Regulado son aquellas en las que pueden aparcar las personas que tienen autorización de residentes sin límite de tiempo, siempre y cuando sea dentro de su barrio.

En esas plazas verdes también pueden aparcar el resto de los usuarios, pero con un límite de tiempo de dos horas máximo. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento.

Por otro lado, las plazas azules son aquellas en las que puede aparcar cualquier usuario, con un tiempo máximo de cuatro horas. En las vías delimitadoras entre barrios, se puede estacionar en ambas aceras siempre que haya abonado el importe correspondiente al color de la plaza. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento.

Los usuarios con autorización de residente pueden estacionar en las plazas azules de 20.00 a 21.00 horas dentro de su barrio. En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden estacionar en las plazas azules de ambas aceras en ese horario.

