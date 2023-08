Estas son las palabras y los gestos prohibidos en una entrevista de trabajo

En una entrevista de trabajo, no solo las palabras que decimos son importantes, sino también los gestos y las señales no verbales que transmitimos. La comunicación efectiva en una entrevista no se limita únicamente al lenguaje verbal, sino que también incluye una variedad de señales no verbales.

Los reclutadores y empleadores observan cuidadosamente cómo nos presentamos y qué señales estamos transmitiendo a través de nuestras acciones, apariencia y lenguaje corporal en general. Es crucial ser conscientes de estos aspectos para tener una oportunidad real de conseguir el trabajo. En las siguientes líneas, hablamos de ello:

Evita los movimientos bruscos y no dejar quietas las manos o los dedos

El nerviosismo y la aprehensión pueden manifestarse a través de gestos como el tamborileo de los dedos con un bolígrafo o movimientos rápidos y bruscos. Estos gestos transmiten inseguridad y ansiedad.

En general, las personas tienden a contratar a personas que parecen seguras de sí mismas y que muestran autocontrol y confianza. Por lo tanto, es importante tomar un respiro, calmarse, mirar a los ojos y sonreír. Es normal sentir cierto nerviosismo, pero nadie quiere contratar a alguien que se desespera fácilmente.

Cuando estamos nerviosos y bajo presión, algunos entrevistados tienen la tendencia a enfatizar sus declaraciones verbales a través de gestos excesivos con las manos. Es cierto que los gestos adecuados con las manos forman parte de una buena actuación en una entrevista, pero debemos tener cuidado de no exagerar. Si los gestos se vuelven demasiado excesivos, podemos transmitir una imagen de nerviosismo e inquietud en lugar de confianza y competencia.

No te encojas en la silla

Cuando estamos estresados, tendemos a querer desaparecer y esto se refleja en nuestro lenguaje corporal. Podemos encorvarnos, cruzar los brazos y las piernas. En una entrevista de trabajo, es importante mantener una postura abierta y mantener la espalda recta. Esto proyectará confianza y también te ayudará a relajarte.

Evita el contacto visual prolongado o los ojos errantes

Mantener contacto visual puede resultar difícil en ocasiones, pero es importante encontrar un equilibrio entre los ojos errantes y la mirada fija.

Movimientos nerviosos de los ojos pueden transmitir inseguridad. En primer lugar, trata de establecer una conexión suave con la mirada (un poco más prolongada que un simple vistazo, como cuando miras tu sabor de helado favorito). Luego, al responder preguntas, mira directa y confiadamente a los ojos del entrevistador, como lo harías al contarle una historia a un colega.

No te distraigas con las pantallas u objetos de la habitación

Durante una entrevista, cualquier acción que pueda parecer una distracción, como mirar el reloj, el teléfono o incluso fijarse en algo que hay en el escritorio del entrevistador, puede indicar que tu atención ha dejado de estar centrada en el objetivo principal: conseguir el trabajo. Mantente concentrado, utiliza el contacto visual directo entre las partes para demostrar que estás escuchando atentamente y respondiendo de manera activa.

Un buen apretón de manos

Un buen apretón de manos importa. Evita apretar demasiado fuerte o girar la palma hacia abajo para que la otra persona tenga que levantar su brazo. Tampoco hagas un apretón de manos interminable que convierte un saludo en una competencia por ver quién soltará primero. Del mismo modo, evita un apretón de manos flojo o que solo se realiza con los dedos. Apunta a un apretón de manos firme, con toda la palma y las manos limpias y secas.

No olvides sonreír

En persona, una sonrisa lo es todo. Proyecta amabilidad, calidez, energía y entusiasmo. Incluso por teléfono, ponte de pie, sonríe y mírate al espejo mientras hablas. Una sonrisa cambiará tu actitud y mostrará tu personalidad en el tono de tu voz. Las entrevistas en video también están en aumento, así que es importante practicar hablar y sonreír, incluso cuando te enfrentes a la cámara de tu portátil.

Pero tampoco te obsesiones con tu lenguaje corporal

Deja de obsesionarte con las señales no verbales. Ser demasiado ensayado crea una atmósfera de poca autenticidad que se percibe. En su lugar, sé presente. Respira profundamente, conecta físicamente con donde te encuentras y luego concéntrate en conectar con la persona con la que te estás entrevistando.

Muestra interés por ellos, por el trabajo y por lo que realmente necesitan. Estar presente, ser curioso y auténtico se convierte en un diferenciador refrescante.

En resumen, en una entrevista de trabajo, es importante prestar atención a nuestras palabras y a nuestras acciones. Evitar los gestos y palabras prohibidas nos ayudará a proyectar confianza y profesionalismo y aumentará nuestras posibilidades de éxito en la búsqueda de empleo. Recuerda mantener una postura abierta, hacer contacto visual de manera adecuada, sonreír y ser auténtico.