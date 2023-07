Semana laboral de 4 días en España: la visión de 7 de cada 10 empresas es clara

Llevamos ya más de dos años hablando de la jornada laboral de cuatro días y sus experimentos, sin que por ahora haya un avance en firme. Lo único claro, es que la idea gusta a los trabajadores pero parece complicada de encajar tanto en el plano empresarial como político.

Sobre todo, si les pregunta a una realidad muy presente en España, la de las pymes.

El último estudio Infoempleo de Adecco deja claro que para la mayoría de empresas españolas no ven factible poner en marcha una jornada laboral así.

Según el informe, un 73,51% de las empresas y un 61,46% de los autónomos consideran inviable la implementación de la semana laboral de cuatro días sin reducciones salariales. Las razones detrás de esta postura son diversas.

Menos beneficio y dudas sobre la productividad

El principal obstáculo que ven las empresas es la falta de margen de beneficio para mantener los salarios con una jornada reducida, esto lo considera el 41,53% de las empresas encuestadas. Además, otro 27,97% ve imposible mantener la productividad necesario para compensar un día menos de trabajo.

La implementación de una semana de cuatro días supone un desafío logístico para las empresas. Un 18,64% de las empresas encuestadas mencionaron la imposibilidad de cubrir la quinta jornada con trabajadores a tiempo parcial como una razón para no considerar este modelo laboral.

Pero los trabajadores sí que lo ven claro

Contrariamente a las empresas, los empleados y desempleados en un 66,59% y un 50,69%, respectivamente, sí ven posible la implementación de la jornada de cuatro días con mantenimiento de salarios. Los que no lo ven posible, consideran que el obstáculo principal está en la falta de voluntad de las empresas para adoptar este modelo.

Por su parte, el Gobierno de España estaba explorando la viabilidad de la semana laboral de cuatro días antes de las elecciones. Ha abierto una convocatoria de subvenciones, dirigida a pymes del sector industrial que recorten al menos un 10% de su jornada y mantengan el salario de las plantillas durante dos años.

En la Comunidad Valenciana, se ha puesto en marcha una prueba de 32 horas semanales, para evaluar su impacto en tres grandes áreas: la salud y el bienestar, la emergencia climática y la economía. El gobierno vasco también está contemplando la posibilidad de implantar una iniciativa similar.

La "gran renuncia", sin presencia en España

El estudio también preguntaba sobre la tendencia de la "gran renuncia" o "gran dimisión" laboral, donde los empleados renuncian en masa a sus trabajos en búsqueda de mejores condiciones laborales, parece no preocupar a los empresarios. Solo un 29,14% ha notado una subida del número de renuncias este año. Sin embargo, el 64,95% de los empleados ha declarado que sí renunciarían si no se mejoran sus condiciones.

Las empresas consideran que ofrecer horarios más flexibles podría ser una medida efectiva para mejorar su productividad y contrarrestar la crisis. Un 43,71% apoya esta idea, mientras que el 31,45% apunta a la contratación temporal directa como otra posible solución.

Y teletrabajo a la baja

Según el informe, un 66,23% de las empresas no facilitan la opción de teletrabajo a su plantilla. Al 72,79% de los contratados, sus empresas no les han permitido teletrabajar en 2022 y un 42,52% han manifestado que sus empleadores no les han compensado de acuerdo a la Ley del trabajo a distancia.