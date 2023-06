Pelo recogido, suelto, largo o corto: qué dice de nosotros nuestra imagen en una entrevista de trabajo

Una entrevista de trabajo puede ser estresante. Preocuparnos por la ropa con la que acudimos, la actitud que intentamos mostrar y, nuestro aspecto en general, es algo casi inevitable. Y eso incluye también a nuestro cabello y peinado.

Aunque cada vez, por fortuna para todos, se van superando los clichés y sesgos asociados a la imagen, independiente de estos, nuestro pelo puede decir mucho de nosotros y puede ser un elemento que podemos jugar a nuestro favor.

¿Qué reflejamos dependiendo de nuestro peinado, corte y color de pelo?

El aspecto ha dado bastante de que hablar. Hace unos años la Fundación Adecco elaboraba una serie de consultas a la asociación Peluqueros Unidos de Madrid.

Desde al organización el primer consejo era, no solo llevar el cabello limpio, sino también que lo parezca. Esto es, huir de ceras o espumas que en un momento dado puedan jugarnos una mala pasada.

Existen cortes, peinados y colores aceptables para ciertos trabajos e inaceptables para otros. La recomendación es optar siempre por un "look versátil" que sea adecuado tanto para un puesto básico como para uno de director financiero. Este look versátil apuesta por el sentido común: evita colores estridentes y peinados demasiado audaces.

La barba (por supuesto) también cuenta

Los hombres deben mantener su barba bien afeitada o bien cuidada. El pelo rapado no es recomendable para una entrevista de trabajo. Se aconseja llevar moderadamente rapado solo en el caso de que no se tenga mucho pelo.

También hay que tener cuidado con los accesorios para el cabello (horquillas, diademas, etc). Si se usan de manera discreta y elegante, pueden dar un toque de detalle y creatividad. Pero si resultan excesivos, también pueden llamar la atención.

Qué refleja cada corte de pelo

Desde Indeed también ahondaba en los distintos aspectos psicológicos que transmiten varios tipos de peinados. Una melena larga sugiere autoconfianza y sentido de la responsabilidad, ideal para puestos que requieran autonomía y toma de decisiones.

La media melena se asocia con mujeres estrictas, que luchan por alcanzar sus metas y que tienen una gran fuerza interior. Es una buena opción para puestos que demanden responsabilidad y liderazgo.

El pelo corto transmite una imagen de mente abierta y se asocia con la honestidad. Es un corte que suele asociarse con puestos de atención al público que impliquen trato humano.

El pelo liso transmite seguridad, cercanía y preocupación por los detalles. También se asocia con puestos de atención al público y con funciones que implican trato humano.

El pelo ondulado transmite energía, fortaleza y espíritu libre y se dice que es ideal para puestos que requieran creatividad e imaginación.

El pelo rizado, por su parte, se asocia con personalidades fuertes, con liderazgo e intuición. Es un look que encajaría con empleos que requieran liderazgo, innovación y persuasión.

Una coleta alta y bien peinada se asocia con mujeres con las ideas claras y que tienen objetivos. Estas competencias pueden encajar en casi todos los empleos.

La raya peinada a la derecha transmite honestidad, seriedad y compromiso y puede influir positivamente para acceder a puestos rutinarios y que requieran metodicidad.

La raya peinada a la izquierda, por el contrario, se asocia a personalidades fuertes, eficiencia y rapidez. Es un look muy típico en el ámbito de las finanzas. La raya, para finalizar, en medio se asocia a personas equilibradas, responsables y de confianza.

Estas pautas son bastante generales y se basan en las conclusiones que han extraído psicólogos expertos en imagen. Sin embargo, la idea clave que debemos tener en cuenta es que no importa tanto cuál sea tu corte o tu peinado, lo importante es que confíes en tus competencias y las pongas en valor en las entrevistas de trabajo.

Es decir, no basta con lucir un look específico, si luego no demostramos las competencias asociadas a él. Lo más importante es ser auténticos y confiar en nuestras habilidades y competencias.