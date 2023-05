¿Quemado del trabajo? 4 preguntas para identificar qué tipo de 'burnout' sufres

Desde la cada vez más lejana pandemia por COVID-19 y su confinamiento, los indicadores sobre la insatisfacción o burnout de muchos trabajadores no ha dejado de ir a más.

El último informe que ponía datos a esta tendencia era el Índice de Tendencias Laborales 2022 de Microsoft, donde se recogía que el 48% de los empleados y el 53% de los directivos afirman estar quemados en el trabajo. En España, el porcentaje también supera el 40%.

Pero mientras que el término se ha convertido en un sinónimo de estrés y fatiga, cada vez son más los expertos que afirman que hay más de un tipo de burnout y que identificarlo es importante para poder combatirlo.

"Lo que animo a mis clientes es a pensar si están cansados en general o si están cansados de sus trabajos en particular", comenta Phoebe Gavin, una experta en tendencias laborales y coach.

Opiniones como la suya distinguen entre 3 tipos de burnout distintos que podemos reconocer. Te explicamos cómo identificarlos y cómo evitarlo.

Falta de compromiso, agotamiento general o descompensación: los 3 tipos de burnout

Un tipo de agotamiento puede producirse cuando uno está cansado de hacer su trabajo, pero no necesariamente por agotamiento, sino por que se ha convertido en demasiado rutinario y poco estimulante. "En realidad, eso es desinterés", dice Gavin. Ocurre cuando sientes que no te interesa hacer tu trabajo porque ya has tenido suficiente de esas tareas y te sientes preparado para pasar al siguiente nivel".

Otro tipo de agotamiento es una fatiga crónica de la vida en general, o un agotamiento que nos lleva a tener poca energía y en el que el trabajo es una pieza más de un engranaje de estrés y cansancio donde también están las tareas personales o las relaciones de pareja.

"Si estás realmente quemado y experimentas síntomas físicos y mentales, o si tienes problemas en tu vida personal y en tus relaciones", dice Gavin, que atendió a la CNBC en un festival sobre cultural laboral. "Entonces eso requiere una intervención mucho más intensa para llegar a un punto en el que estés más equilibrado y repuesto de nuevo".

Y, por último, está el burnout por sentir que hemos dado más al trabajo de lo que este nos devuelve, ya sea en sueldo o satisfacción. Es el resultado de poner más energía de la que realmente deberíamos dar con respecto a lo que se nos paga o nos aporta. Puede que hayas trabajado demasiadas horas, por ejemplo, o que hayas tenido roces con compañeros de trabajo o con la dirección.

¿Cómo saber cuál sufres?: 4 preguntas para conocer tu grado y tipo de burnout

Para averiguar qué tipo de agotamiento estás experimentando y qué es lo que lo está causando, Gavin recomienda que te hagas cuatro preguntas. Esto te obliga a organizar tus pensamientos y te da un registro escrito para recordar, reflexionar y ajustar:

¿Por qué aceptaste este trabajo?

¿Qué ocurría y cómo eras cuando te sentías entusiasmado con tu trabajo o tu carrera?

¿Qué ha ocurrido cuando no te has sentido entusiasmado o te has sentido agotado o frustrado por tu trabajo?

Dentro de un año, cuando mires atrás, ¿qué te hará sentirte emocionado y orgulloso? ¿Qué te hará sentir decepcionado?

Las respuestas a estas preguntas también pueden ayudarte a identificar lo que podría mejorar tu situación.

Una vez que hayas identificado el origen de tu agotamiento, "lo primero que tienes que hacer es defenderte ante tu supervisor directo", dice Gavin. "Mantén una conversación con esa persona para hacerle saber lo que estás experimentando actualmente".

Las respuestas que le des pueden ayudarte tanto a explicar los puntos dolorosos de tu trabajo y lo que te hacen sentir como a esbozar las tareas que te interesaría más hacer o la forma de trabajar que podría poner fin al agotamiento. Pueden ayudarte a establecer medidas prácticas para mejorar tu situación.

Es probable que tu jefe quiera ayudarte a encontrar labores dentro de tu trabajo que funcionen mejor para ti.