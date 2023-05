El futuro pasa por que las empresas ofrezcan a los trabajadores un proyecto ilusionante

La primera mesa de debate de la jornada La transición del mercado laboral en España: Desafíos con la llegada de la jubilación del baby boom, abordó las habilidades empresariales frente a la transición del mercado laboral y contó con la participación de Álvaro Vázquez, director de Gestión de Personas Iberia LatAm de Securitas Direct; Enrique Fernández Puertas, director de Talento, Cultura y Transformación de Repsol; Laura Rossillo, experta en Age Management y Jesús Martínez Calvo, director de Relaciones Laborales de Campofrío en España. En ella se abordaron cuestiones sobre el peso que tiene la edad en el mundo laboral y el relevo generacional o la participación de la Inteligencia la empleabilidad de futuro.

Uno de los temas que más inquieta en el entorno laboral es el hecho de que en torno al 75% de las compañías tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan y la pregunta que se planteó es cómo se puede revertir esta tendencia.

Álvaro Vázquez, de Securitas Direct, tras asegurar que su empresa generó 1.000 puestos de trabajo el año pasado, "por lo que sabemos captar talento", dijo que la cuestión principal es que "ahora compites a nivel mundial y las empresas tenemos que ser capaces de generar una propuesta de valor, ya que el mercado laboral está fragmentado y la movilidad es un problema".

Incidió también la necesidad de captar el talento senior y explicó que su empresa cuenta con tres proyectos para colectivos con dificultades de inserción laboral: jóvenes, talento senior y mujeres. Para ello, precisó, "estamos haciendo formación universitaria".

Sobre cómo es posible competir con la globalidad de talento desde una perspectiva localista como la que hay en España, Enrique Fernández Puertas, de Repsol, sostuvo que este escollo se salva con "el poder de adaptación que tienen los seres humanos a la hora de abordar situaciones nuevas y que las nuevas tecnologías están acelerando este proceso".

Invitó, asimismo, a reflexionar sobre qué es lo que se quiere ofrecer, a lo que contestó que "no puedes intentar ofrecer algo que luego tu propuesta de valor no honra. Tienes que hacer una declaración sincera de qué esperas de esas personas [trabajadores] y cuál es tu propuesta de valor: ¿para qué existimos?".

Buscar el talento dentro

Otro tema que se trató en el debate fue el relativo a cómo es el proceso de atracción y onboarding (proceso de incorporación de nuevos trabajadores a una empresa). La experta en Age Management, Laura Rossillo, recordó que "los mayores de 50 años somos mayoría y o cuenta con nosotros o esto se va a pique. El problema de las empresas es que buscan el talento fuera en lugar de hacerlo dentro".

En relación a la formación, recalcó que "el problema de la Formación Profesional no es que esté mal vista, sino que el profesorado está envejecido, ya que los profesionales prefieren trabajar en una empresa que ser docentes. Este profesorado tiene que tener experiencia en la empresa, desde donde pueden incorporarse a la formación dual. Trabajo en tres universidades y la media del profesorado está por encima de los 50 años".

Rossillo remarcó que "todo lo que tiene que ver con la transformación de las empresas lo tienen que hacer las empresas. Hay que dejar de hablar de envejecimiento".

La salida de los boomers (personas nacidas entre 1946 y 1964) también va a afectar a las empresas. En este sentido, Martínez Calvo, de Campofrío, tras aseverar que "no va a afectar a todos", reconoció que en el caso de la suya tienen una plantilla muy envejecida: "Hay un tapón, que si no se quita, los de abajo tampoco suben; están calentando en la banda".

Como posible solución, señalo que disponen de ocho escuelas de aprendizaje, "porque si no lo hacemos nosotros el mercado no lo hace". Consideró que las empresas, la administración y el mercado laboral deben "bailar al mismo son, porque hay 150.000 puestos de trabajo sin cubrir, que no están adaptado".

Para él, esta situación podría paliarse con personal extranjero y haciendo cursos cortos. "Podrían implantarse los minijobs, como en Alemania, pero aquí no es posible. Nosotros estamos haciendo jubilaciones parciales y metiendo jóvenes con el 60% del sueldo. También hemos introducido el coaching colectivo e individual, porque si no el talento se va y solo se quedan los miedosos, ya que los jóvenes no tienen más compromiso que el día a día".

Vázquez, por su parte, añadió que "debemos generar entornos donde las empresas crezcan y se desarrollen. El 97% de las personas en las empresas crecen y se involucran".

A Fernández Puertas se le interrogó sobre cómo iba a influir la transición verde en la creación verde en Repsol, a lo que contestó que iban a hacer una inversión de 5.000 millones de euros, para a continuación señalar que el reto es global y que en su empresa necesitan perfiles que sean capaces moverse en diferentes entornos, como las relaciones con las administraciones de los países en lo que operan, o la actividad comercial para explicarle al cliente en qué consisten las energías limpias.

De robot a persona

A lo largo de una carrera laboral es preciso adquirir diferentes habilidades profesionales, pero ¿cuáles? Para Rossillo, personalizándolo en su propia experiencia, "el cambio ha sido pasar de ser un robot a una persona. En el siglo XX la mayoría de los trabajos eran robotizables. Lo que ha cambiado es descubrir en cada empleado qué es aquello para lo que está dotado junto con lo que le gusta hacer. Así consigues el Ikigai o sentido vital. No envejecen las personas, envejecen las empresas".

Sostuvo también que "la crisis del 2008 hizo una cosa muy importante: romper con la fidelidad de una empresa, por lo que los departamentos de recursos humanos deben proponer proyectos que supongan desafíos".

A la cuestión de qué perfiles son los más demandados actualmente, Martínez, destacó que los trabajadores técnicos, ingenieros, informáticos, telecos... "Ahora está empezando la psicología y los temas psicosociales, que estaban procastinados. Está creciendo todo lo relacionado con el bienestar por cuidar a las personas. También se necesitan perfiles manuales -la Inteligencia Artificial va a servir para las encuestas-, pero el plan de acción lo tienen que hacer las personas".

La Inteligencia Artificial es una incógnita en relación a cómo va a afectar a los procesos de selección o, incluso, si va a ser capaz de sustituir a los trabajadores a corto plazo. Fernández, interpelado directamente contestó: "A la segunda pregunta, no lo sé, pero dime cuál es tu hipótesis y te ayudaremos a validarla. Es la práctica la que nos lo va a decir. Llevamos muchos años aplicando la IA y hay convivencia con los puestos en planta. Pero hay autores que hablan de un momento histórico y estamos en un momento histérico".

Vázquez reveló que en Securitas Direct utilizan la IA en los procesos de selección, y subrayó que "la combinación entre Inteligencia Artificial y humanos es imbatible". Rossillo puntualizo una de las maravillas del ChatGTP es que te ayuda a "superar el terror la página en blanco" y que "pasas de ser tú un robot a colaborar con el robot", mientras que Martínez destacó que "La Inteligencia Artificial ha permitido que en Campofrío los operadores no hagan brazos".

A modo de titulares, sobre el tema de la mesa, qué 'Habilidades empresariales frente a la transición del mercado laboral', Martínez dijo: "la adaptación al cambio, la resiliencia, y la inteligencia relacional para trabajar en diversidad, en tanto que Rossillo comentó: "Transformación de la empresa, porque lo que está envejeciendo es la empresa. Las personas evolucionan".

Fernández, por su parte, concluyo que "las empresas tenemos que poner el énfasis en ilusionar al mercado laboral, ofrecerle un proyecto ilusionante". Finalmente, Vázquez destacó que "las empresas no deben esperar a que otros hagan lo que les toca hacer a ellas por el talento: pensar es gratis, no pensar sale carísimo".