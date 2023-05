¿Ayudará la inteligencia artificial al teletrabajo? El CEO de OpenAI ve un futuro negro

Hay una gran duda que sobrevuela los avances sobre inteligencia artificial y cómo afectará al trabajo. Y van más allá que los empleos que pueden verse afectados. Es la siguiente: ¿Hará la IA que, en general, trabajemos menos horas porque nos hará más productivos o, por el contrario, trabajaremos lo mismo produciendo más?

Este debate, que conecta con otros como el de la semana laboral de 4 días, toca también al teletrabajo.

Sam Altman, CEO de OpenAI, lo tiene claro. Sigue pensando que las startups y las empresas más disruptivas e innovadoras son más eficaces cuando los empleados trabajan juntos en una oficina.

"No hay opción de que el teletrabajo sea la norma"

"La idea de que el trabajo totalmente remoto se convierta en la norma ya ha pasado", dijo esta semana en una charla informal en San Francisco organizada por la empresa de tecnología financiera Stripe.

"Creo que uno de los peores errores de la industria tecnológica en mucho tiempo fue pensar que todo el mundo podría trabajar a distancia para siempre y que las startups no necesitarían estar juntas en persona y que no habría pérdida de creatividad", dijo a los asistentes. "Yo diría que el experimento ha terminado, y la tecnología aún no es lo bastante buena como para que la gente pueda estar a distancia para siempre, sobre todo en las startups".

No es el único. Muchos directores ejecutivos han exigido que los empleados remotos pasen más tiempo en la oficina, entre ellos Bob Iger en Disney, Howard Schultz en Starbucks y Robert Thomson en News Corp. Durante la pandemia, el trabajo a distancia o un horario híbrido era la única opción para muchos trabajadores de oficina, y muchos llegaron a preferirlo a estar en la oficina todos los días laborables.

Mientras tanto, en Lyft, rival de Uber en apuros, el nuevo consejero delegado, David Risher, ordenó a los trabajadores en remoto que volvieran a la oficina la semana pasada, un día después de despedir a más de 1.000 empleados, aproximadamente el 26% de la plantilla. A partir de ahora, los empleados tendrán que acudir los lunes, miércoles y jueves, recomendándose además los martes.

Muchos trabajadores en remoto sin embargo están contentos con su condición y ese es un motivo muy importante para ellos a la hora de elegir un trabajo. En una encuesta de Pew Research publicada el mes pasado, el 56% de los encuestados afirmaron que trabajar desde casa les ayuda a hacer el trabajo y cumplir los plazos, mientras que el 37% dijo que ni les ayuda ni les perjudica.