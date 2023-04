Las 3 razones principales por las que un CV no recibe respuesta: cómo solucionarlo

A todos nos ha ocurrido en alguna ocasión. Enviamos una candidatura a una convocatoria de empleo y pasan los días y las semanas y no obtenemos respuesta.

A veces lo podemos achacar a que la empresa en cuestión habrá recibido multitud de solicitudes, pero otras veces sabemos que no es así. ¿Cuál es el secreto que hace que unos currículums se reciban y otros no?

El portal especializado en currículums The Muse elaboró una guía en la que especifican las causas más frecuentes por las que un CV es rechazado de un primer vistazo.

No está adaptado al puesto

Si has enviado un montón de solicitudes y no te han contestado más que unas pocas, es probable que estés enviando siempre el mismo currículum y las mismas cartas de presentación genéricas, sin cambiar la forma de presentar tu experiencia para adaptarla al puesto.

Los empleadores buscan a alguien que se ajuste a la descripción del puesto y, como probablemente reciban cientos de candidatos para cada vacante, no van a hacer el trabajo extra de averiguar cuál es tu perfil concreto. Tienes que asegurarte de explicar a quien lea tu solicitud tu idoneidad para el puesto adaptando tu currículum y tu carta de presentación.

No tiene por qué hacerlo para todos los puestos. Pero, como mínimo, deberías adaptar tu solicitud para cada tipo de puesto en el que estés interesado.

El formato del CV no es el correcto para los software que hacen el primer cribado

Ten en cuenta que hoy la mayoría de empresas realizan un primer cribado por medio de un software. Un programa informático que escanea las solicitudes, realiza un seguimiento de los candidatos y, en general, ayuda a los responsables de selección y contratación a gestionar la búsqueda por su cuenta.

Para acertar con ellos, incluye las palabras clave en el contexto adecuado: Es probable que los responsables de selección de personal y los directores utilicen términos extraídos directamente de la descripción del puesto para buscar a los candidatos pertinentes, así que escanea la descripción del puesto en busca de las habilidades y experiencias que están buscando y, a continuación, elige las que tienes e inclúyelas en tu currículum, utilizando el mismo lenguaje.

Te estás presentando a los puestos de trabajo equivocados

Examina la descripción del puesto y pregúntate sinceramente si posees las aptitudes que necesitará para desempeñar el trabajo, para asegurarse de que no está insuficientemente cualificado para los puestos a los que aspiras.

Dicho esto, los solicitantes de empleo suelen asegurarse bastante bien de que están cualificados antes de solicitar un puesto. Lo que no hacen tan bien es ser sinceros sobre si están sobrecualificados. Es obvio que los directores de recursos humanos no contratarán a alguien que no tenga las aptitudes o la experiencia necesarias para el puesto, pero también dudan a la hora de contratar a alguien con mucha experiencia para un puesto básico.

Ten en cuenta todo esto para tu próxima convocatoria.