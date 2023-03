La IA impulsa un nuevo empleo sin formación con sueldos de 300.000 euros: así es ser 'ingeniero de prompts'

La llegada de las inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT, han impulsado el debate y las dudas sobre qué empleos se verán más afectados. Y, también, en cuales se aplicará cambiándola para siempre.

La generación de IA, dondequiera que se utilice, parece reducir las barreras de acceso a cualquier profesión. Sin embargo, esto también puede generar nuevos puestos de trabajo, y ya tenemos el primero: ingeniero de prompts.

La empresa de investigación en IA Anthropic, creada por antiguos trabajadores de OpenAI, a su vez los creadores de ChatGPT, acaba de publicar una oferta de empleo para un "ingeniero de prompts" y un "bibliotecario de prompts". ¿Salario base? Unos impresionantes 250.000-335.000 dólares al año.

Según la descripción del puesto, se trata de averiguar "los mejores métodos para incitar a nuestra IA a realizar una amplia gama de tareas" y documentar el proceso.

Pedir las cosas bien a una IA

Explicado de otra forma, un ingeniero de prompts se dedica a decir a las IAs qué tarea, texto, imagen o producto deben generar. Pedírselo de la forma adecuada, conociendo su funcionamiento, limitaciones y características es clave para eso. Podría decirse que es como una especie de 'susurrador de IAs'.

Esta nueva profesión ya salió a la palestra en el último foro de Davos. Allí, en una presentación, el profesor Erik Brynjolfsson, Director del Laboratorio de Economía Digital de la Universidad de Stanford dijo que "pronto oirán hablar de ello. La ingeniería de consultas o prompts es la idea de que cuando se trabaja con uno de estos grandes modelos lingüísticos, se pueden escribir diferentes tipos de consultas y resulta que, dependiendo de cómo se escriba la consulta, se obtienen resultados radicalmente diferentes".

Aunque no hay confirmación de que la programación forme parte del trabajo, aunque el puesto exige conocimientos rudimentarios de programación. "Al menos conocimientos básicos de programación y control de calidad" y la capacidad de "escribir cómodamente pequeños programas en Python" son algunos de los requisitos, aunque no se requieren requisitos concretos porque, de hecho, no hay formación reglada ni se espera.

Más allá de Anthropic, OpenAI, el mayor nombre en aprendizaje automático en estos momentos, está contratando a unos 1.000 ingenieros para que la escritura de código a través de su plataforma ChatGPT sea más fiable y eficaz. Para ello están dispuestos a compensar aún más a su personal; tanto los puestos de investigación como los de ingeniería en IA aplicada en la empresa pueden ganar un salario de 370.000 dólares.

También veremos este puesto de ingenieros en otros sectores. El primero seguramente en el financiero. Según Bloomberg, JPMorgan está muy por delante de sus competidores a la hora de contratar a "personas con las habilidades necesarias para la IA", e implementarla en su trabajo.