Musk cruza todas las líneas como jefe: el último despido por el que le están pidiendo que dimita

Elon Musk ha recortado la plantilla de Twitter desde su llegada de forma drástica y sin muchos miramientos, pero, para muchos, en su último despido podría haber cruzado demasiadas líneas.

Musk, que compró Twitter por 44.000 millones de dólares, empezó a dirigir la empresa como consejero delegado en octubre de 2022. Desde entonces, ha reducido drásticamente la plantilla de la compañía. En enero, Twitter había pasado de 7.500 empleados a menos de 1.300. Y ha habido más recortes desde entonces. Y ha habido más recortes desde entonces.

Ahora, Haraldur Thorleifsson, empleado de Twitter islandés, escribió en la red social que perdió el acceso a su portátil de trabajo hace más de una semana, pero que nunca recibió notificación alguna de la compañía de que había perdido su empleo.

Thorleifsson dijo que envió numerosos correos electrónicos a la oficina de recursos humanos de Twitter, pero no obtuvo respuesta. Así que Thorleifsson recurrió a publicar su enigma en la propia red citando a Elon Musk para ver si el propio dueño podía aclarar su situación laboral.

Musk respondió a Thorleifsson y le preguntó de forma pública en qué estaba trabajando, evitando cualquier confidencialidad para intentar dejar expuesto públicamente al empleado despedido. Tras burlarse del trabajo de Thorleifsson y responderle con un clip de la película Office Space, que trata en parte sobre los malos gestores de una empresa de software, Musk afirmó que Thorleifsson "no hacía ningún trabajo real" e insistió en que estaba utilizando su discapacidad física como excusa, dado que Thorleifsson va en silla de ruedas.

- Level up from what design to what? Pics or it didn't happen.

- We haven't hired design roles in 4 months

- What changes did you make to help with the youths?