Los cuatro pasos para recuperarse de un despido y seguir adelante, según una mentora laboral

Varias grandes empresas en distintas industrias, como la tecnología, la banca o la inmobiliaria, se plantean reducir sus plantillas en un contexto de desaceleración económica y elevada inflación. De acuerdo con la experta en comunicaciones y fundadora de la comunidad para apoyo a la búsqueda de empleo Here2Help, Fana Yohannes, contar con un plan y estar preparado mentalmente son factores clave para afrontar y superar la dureza que supone un despido.

"Las compañías están frenando la publicación de nuevas ofertas de empleo, por encima de los despidos. Por lo tanto, es como si a donde quiera que mires parezca que en ningún lugar se está seguro", explica Yohannes a CNBC Make It.

Ante esta situación, la experta ha ofrecido varios consejos para atravesar con éxito la incertidumbre que sigue a un despido:

Utilizar las redes de contactos

Para muchas personas el sentimiento de aislamiento acompaña a la mala noticia. Teniendo en cuenta las miles de personas que han pasado (y están pasando) por esa misma situación, Yohannes dice que conectar con ellas puede ser de gran ayuda.

"Durante la crisis de 2008, las herramientas de redes sociales que tenemos hoy no existían realmente. Lo que me encanta de Instagram, TikTok, LinkedIn y Facebook son las numerosas comunidades virtuales que se dedican al desarrollo profesional. Solo tienes que saber dónde encontrarlas".

Algunos ejemplos son utilizando palabras clave como "despido" o "ayuda para encontrar trabajo", con las que se pueden encontrar personas y publicaciones con información al respecto. "Con grupos en redes tendrás la habilidad de construir relaciones, contactar con otros individuos y compartir informaciones varias acerca de nuevas vacantes, de transparencia con los pagos o incluso sobre preparación para entrevistas de trabajo".

Aprovechar las herramientas virtuales

Tras el carácter remoto que llegó al mundo laboral con la pandemia, muchos eventos profesionales han retornado a la presencialidad. Yohannes pide aprovechar estos, pero también los que sean híbridos u online.

"Una cosa que me gusta mucho de las reuniones virtuales es que si conectas con alguien, como un orador, tendrás la posibilidad de enviarle un mensaje por LinkedIn o Instagram, o seguirle en dichas plataformas y mantener una relación más cercana", puntualiza.

"En un momento en el que nos aproximamos a las vacaciones de Navidad, cuando las posibilidades para viajar de mucha gente se limitan, creo que un evento online implica una manera estupenda de inspirarse y aprender de diferentes pistas sobre empleos, así como de contar con oportunidades sin tener que abandonar el hogar".

Transparencia y claridad

Yohannes recomienda compartir los malos momentos profesionales con la misma actitud con la que se publican los buenos momentos.

"LinkedIn es de alguna forma la primera plataforma a la que acudimos cuando se trata de hacer contactos profesionales. Pero si realmente te dedicas a ser abierto y transparente sobre la situación actual de tu trayectoria, cuando estás buscando trabajo, creo que es muy importante que muestres a la gente que estás disponible para ser contratado, en todas tus plataformas".

"No temas a hábitos como el de actualizar tus historias en las redes con frecuencia diaria. Una buena y útil conversación puede surgir desde cualquier contacto, ya sean bromas sobre situaciones como la tuya, recursos con los que te topes o pequeñas añadiduras publicadas sobre tu situación de desempleo", comenta.

Mantener la actitud adecuada

Prepararse mentalmente es importante para sobrellevar el despido, pero también para la situación inmediatamente posterior: volver de nuevo a contactar con empleadores varios para conseguir un nuevo trabajo. Esto puede conllevar recibir uno o varios "No", pero también a sufrir críticas o juicios negativos. Yohannes dice que no hay ningún problema con tomarse un tiempo antes de comenzar la búsqueda, si la persona lo considera necesario.

"Lo que pase pasará, pero cuidarte a ti mismo va a ser lo más importante durante este período", afirma la misma. "Tómate una o dos semanas para lamentarte, o para simplemente asumir el resultado de lo que acaba de sucederte".

"En cualquier escenario, especialmente tras un cese y a pesar de que duela y no siente bien, recibirlo como una reorientación y no como un revés es lo que probablemente resulte más útil para la gente. Este momento no define lo que eres, pero sí definirá a aquella persona en la que te estás convirtiendo".