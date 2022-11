Tres sencillas claves para disfrutar de las vacaciones lejos del trabajo, según un CEO

El balance entre la vida personal y la profesional es una práctica que ayuda a combatir el agotamiento laboral. Para muchas personas, que van ganando experiencia profesional a la vez que progresan dentro de sus organizaciones, situar unos límites visibles con el tiempo libre puede convertirse en algo complicado, sobre todo en vacaciones.

El sitio web sobre empleo Glassdoor elaboró un informe en el que se descubrió, entre otras cosas, que el 54% de los trabajadores estadounidenses asegura no poder desconectar del trabajo adecuadamente durante su tiempo libre. En los empleados de edad avanzada, el estudio muestra que esta tendencia se acentúa. El 65% de trabajadores que tienen al menos 45 años asegura no poder separar sus dos vidas durante las vacaciones.

El tiempo libre remunerado

El tiempo libre remunerado es algo muy valorado por los trabajadores. De acuerdo con un estudio realizado por Zippia, web especializada en trabajo, el 63% de los empleados en Estados Unidos rechazarían una oferta laboral que no incluya el tiempo libre remunerado (PTO por sus siglas en inglés). Además, la misma encontró que hasta el 55% de ellos no utilizan todos sus días de vacaciones pagadas.

Jonny Edser, director ejecutivo de la compañía para soluciones y creación de equipos Wildgoose, afirma conocer esta situación, a la que denomina "workations". Resalta la importancia de identificar correctamente unos límites entre la vida personal y la profesional, que es para él el primero paso a la hora de sacar provecho al PTO.

Por tanto, Edser es conocedor de varias formas para no cruzar esos límites, lo cual finalmente perjudicaría tanto la dimensión personal como la laboral del trabajador. Propone tres actitudes para desconectar del trabajo, mientras se disfruta del tiempo de vacaciones.

Desarrollar un hábito con los 'hobbies'

Según el experto, dedicar un tiempo prioritario a los pasatiempos es fundamental para lograr un equilibrio beneficioso entre los ámbitos personal y profesional. Esto incrementa la confianza y la moral del trabajador, a la vez que permite liberar estrés. Edser pide realizar actividades de las que realmente se disfrute, y las cuales se puedan desarrollar a lo largo de la semana.

"Yo consigo tiempo para hacer ejercicio con amigos, lo que considero realmente útil ya que me da descansos del trabajo, me hace implicarme en relaciones sociales y me mantiene sano. Salgo a correr entre dos y tres veces con amigos con los que puedo conversar y desconectar. En total hago deporte unos cinco días por semana", explica Edser. "Igualmente juego a fútbol una o dos veces por semana porque, de nuevo, ayuda a mi cerebro a desconectar al concentrarme en el juego".

El mismo se asegura también de no tener distracciones, siempre que se dedique el tiempo libre a sí mismo. "Para mi el desconectar mis notificaciones por la tarde es energizante, y así puedo evitar el 'pinging' (una forma de mantener la cercanía con contactos de trabajo) constante, que sobre todo puede acontecer en un negocio global como el nuestro. Normalmente estoy desconectado a las 18:30".

Desconectar la pantalla

Uno de los mayores obstáculos a la hora de disfrutar de las vacaciones es el teléfono móvil. Las notificaciones constantes que pueden llegar del trabajo, a parte de evitar que se desconecte correctamente, pueden tentar a que se responda y por tanto no se aparte uno del todo de la oficina. Edser aconseja apagar el dispositivo como medida más eficaz para evitar esto.

"Uno de mis mejores trucos es apagar totalmente mi móvil y dejarlo para la semana, así como decirle a mi equipo que si por una urgencia me necesitan pues que pueden llamar a mi mujer. Esa es una buena forma de hacer que el equipo se plantee si la llamada que quiere realizar es verdaderamente importante".

Edser cuenta que también se sirve de una aplicación móvil llamada Circle Loop, la cual sirve para comunicarse con clientes sin que estos puedan acceder a su número personal. "Esto quiere decir que puede evitar recibir llamadas con tan solo cerrar la sesión de la aplicación", añade.

Unas vacaciones ocupadas

Edser comenta que, frente al objetivo de muchas personas de utilizar sus vacaciones para simplemente relajarse y reducir su actividad, él prefiere optar por unas vacaciones 'activas'.

Así, frente al descanso que supone quedarse en la piscina, ir a la playa o incluso permanecer reposando en casa, Edser comenta: "Me gusta escoger unas vacaciones más activas para así tener la posibilidad de desconectar realmente. Solemos ir a los Alpes franceses en verano para estar caminando, ir en bici, correr y nadar en lagos".

"Realizar actividades variadas ayuda a desviar la atención al cerebro y te da otro foco de atención. Personalmente, si yo estuviera tumbado en la piscina o en la playa, la tentación para mi sería revisar los mensajes del móvil. Y como dueño de un negocio, es difícil desconectar, por lo que permanecer activo es definitivamente útil".