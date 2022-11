Cómo actuar ante un despido inesperado: 3 pasos cruciales para salir adelante

Las grandes redes sociales han estado realizando bruscos cambios de plantilla en las últimas semanas. Por ejemplo Meta, la sociedad controlante de Facebook, ha anunciado mediante una carta redactada por su fundador, Mark Zuckerberg, que van a despedir a más de 11.000 empleados. Esto se debe principalmente a una caída del 72% de las acciones de la empresa, acaecida en el último año.

Por su parte, Elon Musk ha anunciado una gran cantidad de destituciones en Twitter, tan solo una semana después de haber adquirido la compañía. En California, Estado en el que se sitúa su sede, 1.000 empleados de Twitter han sido despedidos, de acuerdo con la información aportada a autoridades locales. Sin embargo, de acuerdo con Bloomberg a algunos ya se les ha solicitado que regresen.

Si un trabajador sufre un destino similar a los empleados de estas grandes tecnológicas, y es notificado de un despido de manera repentina, esto es lo que recomiendan hacer a continuación varios expertos en derechos de los trabajadores:

Guardar minuciosamente todos los detalles

Lo primero que se debe hacer es guardar todas las interacciones con la compañía y que tengan que ver con el despido, como los mensajes por correo electrónico. Arick Fudali, abogado jefe y socio de derechos civiles en la plataforma Bloom Firm, concreta: "Cualquier correo, evidencia, correspondencia que se posea. Envíalo a tu correo personal, realiza capturas de pantalla, todo aquello que necesites para su preservación es importante, pues una vez abandones la compañía ya no tendrás acceso a los mensajes originales".

El mismo apunta que según la empresa variará la velocidad con la que sea uno desprovisto de sus cuentas de trabajo: desde la inmediatez reportada por algunos antiguos trabajadores de Twitter, hasta el final de la semana, pasando por el fin de ese mismo día. Cabe recordar que, ante cualquier otra información o correo del trabajo que se considere interesante para guardar, se debe atender a las condiciones de privacidad de la compañía, pues estas seguirán aplicándose.

La información es poder

"Mi mejor consejo es que no firmes ningún finiquito, ningún acuerdo de reconocimiento", añade Fudali, refiriéndose a no aceptar de inmediato ningún término presentado en el despido. Incluso por correo, indica que no se debe responder nada del estilo de "confirmado". Hacerlo podría equivaler a renunciar a ciertos derechos.

Se deben leer tanto la oferta de la compañía como las políticas del departamento de Recursos Humanos, pues es importante tener clara su posición con respecto a los despidos. El experto aconseja además informarse sobre la legislación en derechos laborales y humanos en el territorio concreto. Y dado que algunos abogados ofrecen consultas sobre el tema sin costes, si se sospecha de una destitución ilegal se debe acudir a especialistas en Derecho.

Siempre priorizar las propias necesidades

Sin importar que pudiera tratarse de un procedimiento de despido de dudosa legalidad, sin importar si el afectado decide ejercer acciones legales o no contra su empresa, la directora ejecutiva de Center for Workers´ Rights, Daniela Urban, asegura que uno debe: "Asegurarse de que tú mismo y tus condiciones básicas estáis protegidos".

Finalmente, los expertos recomiendan declarar la nueva situación de desempleo, buscar la manera de mantener el plan de salud que se poseía como empleado (por un período de tiempo limitado) o planes de seguro de salud en el territorio, y finalmente comenzar a buscar otro empleo cuanto antes y contactar con la red de contactos profesionales.

En definitiva, se trata de asegurarse de que uno se mantiene en una posición favorable, donde las bases de sus condiciones de vida estén cubiertas lo antes posible.