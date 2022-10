Cómo desconectar del trabajo durante las vacaciones: 3 claves sencillas

Mantener un buen balance entre la vida personal y la laboral es esencial para combatir el agotamiento. Sin embargo, a medida que la gente gana experiencia profesional y crece dentro de sus empresas, el hecho de situar los límites con el tiempo libre puede complicarse, especialmente en vacaciones.

De acuerdo con un reciente informe elaborado por Glassdoor, el 54% de los trabajadores de Estados Unidos aseguran no poder dejar de realizar sus labores profesionales en vacaciones, o que al menos no creen poder desconectar totalmente. La tendencia se acentúa n los empleados de edad más avanzada, con un 65% de trabajadores con 45 años o más afirmando que no pueden separar su trabajo de su vida personal durante sus vacaciones.

Tiempo libre remunerado

El tiempo libre remunerado es una característica muy importante para los profesionales. Según los datos aportados por la web de trabajo Zippia, el 55% de los estadounidenses no utilizan todos sus días de vacaciones pagadas, y el 63% aseguran que rechazarían una oferta laboral si esta no incluye el tiempo libre remunerado.

El director ejecutivo de la compañía especializada en crear equipos Wildgoose USA, Jonny Edser, dice que ha tratado con estas "workations" antes. Asegura que el primer paso para arreglarlo es situar unos límites claros entre la vida laboral y la personal.

Edser ha mostrado sus trucos y consejos para evitar que estos límites se difuminen en la vida del trabajador. Estas son, por tanto, las tres cosas que propone para desconectar totalmente del trabajo mientras se está fuera:

Hacer de los 'hobbies' un hábito

Priorizar los hobbies es esencial para lograr el sano equilibrio entre la vida y el trabajo, ya que ayudan a incrementar la moral y la confianza, así como a liberar el estrés. Edser recomienda, pues, que el profesional encuentre una actividad que disfrute, y que lleve a cabo una distribución de su tiempo a lo largo de la semana para desarrollar esa afición.

"Yo consigo tiempo para hacer ejercicio con amigos, lo que considero realmente útil ya que me da descansos del trabajo, implica sociabilizar y me mantiene en forma y sano. Salgo a correr entre dos y tres veces con amigos con los que puedo hablar y desconectar, y en total hago deporte unos cinco días por semana", comenta Edser. "Igualmente juego a fútbol una o dos veces por semana, porque de nuevo ayuda a mi cerebro a desconectar, al concentrarme en el juego".

Edser asegura que además se esfuerza al máximo para asegurarse de que no tiene distracciones, cuando se dedica tiempo a sí mismo y a sus aficiones. "Para mi el desconectar mis notificaciones por la tarde es energizante, y así puedo evitar el 'pinging' (una forma de mantener cerca los contactos del trabajo) constante, que sobre todo puede acontecer en un negocio global como el nuestro. Normalmente estoy desconectado a las 18:30".

Cuando desconectas tú, desconecta tu móvil

Nuestros teléfonos móviles pueden suponer el mayor obstáculo para disfrutar del tiempo libre. Las constantes notificaciones del trabajo pueden tentar a enviar "un último mensaje", que probablemente no sea el último. Edser aconseja, por lo tanto, apagar el teléfono para evitar esta espiral.

"Uno de mis mejores trucos es apagar totalmente mi móvil y dejarlo para la semana, así como decirle a mi equipo que si por una urgencia me necesitan pues que pueden llamar al teléfono de mi mujer. Esa es una buena forma de hacer que el equipo se plantee si la llamada que quieren realizar es verdaderamente importante".

El mismo también aclara que utiliza una aplicación llamada Circle Loop, para comunicarse con sus clientes sin que estos sepan su número personal. "Esto quiere decir que puedo cerrar sesión de mi aplicación y así no recibir llamadas", aclara.

Unas 'vacaciones activas'

Cuando mucha gente planea sus vacaciones, su objetivo último es relajarse. Sin importar si esto se hace en la piscina, en la playa o quedándose en la cama, el descanso es esencial para cargar las pilas. Sin embargo, Edser cuenta que en su caso él opta por unas "vacaciones activas".

"Me gusta escoger unas vacaciones más activas para así tener la posibilidad de desconectar realmente. Solemos ir a los Alpes franceses en verano para estar caminando, para ir en bici, correr y nadar en lagos", comenta Edser.

"Realizar actividades varias ayuda a desviar la atención del cerebro y te da otro foco de atención. Personalmente, si yo estuviera tumbado en una piscina o en la playa, la tentación sería revisar los mensajes. Y como dueño de un negocio, es complicado desconectar, por lo que estar activo es definitivamente útil", sentencia.