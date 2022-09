Qué puede pasar tras el 'merge' de Ethereum: de los más optimistas al fin de las criptomonedas

La fusión o 'Merge' de Ethereum ya está aquí. Esta noche se ha producido el esperado cambio en la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado.

Seguramente si te interese el tema ya estás al tanto en líneas generales de lo que supone. Pero, ¿qué significa esto para posibles pequeños inversores o para cualquier que simplemente quiera estar al tanto de lo que se cuece en las criptomonedas?

Un Ethereum más sostenible y más económico, pero no ya

El principal cambio es el paso de la denominada 'proof of work' a 'proof of stake'. Es decir, que la validación de nuevas criptomonedas y sus transacciones dejará de lado el minado (work) para hacerse con los ethereum ya minados.

Durante algún tiempo, se ha rumoreado que esta actualización hará que Ethereum sea más rápido, barato y sostenible medioambientalmente, ya que el minado requería de un importante gasto energético. Pero esto no es cierto, al menos no todavía, según asegura la Fundación Ethereum.

La prueba de validación o 'proof os stake' tiene un funcionamiento distinto, pero necesitará rodaje. En lugar de utilizar mineros, se necesitan validadores. Los validadores pueden ser cualquier persona con al menos 32 ETH disponibles para "validar", o comprometerse, con la red. Los usuarios también pueden participar con cantidades más pequeñas de ETH a través de grupos de validación o exchange de criptomonedas.

Esta forma de hacer las cosas es una solución al consumo de energía y la Fundación Ethereum afirma que hará que la red sea más de un 99% más eficiente energéticamente.

Pero la actualización de hoy no resuelve otros problemas relacionados con el rendimiento y la capacidad de Ethereum (es decir, el número de transacciones que se procesan por segundo) y lo que puede hacer útil una criptomoneda como dinero seguro y útil a largo plazo.

Un cambio que no le aportará velocidad y que algunos temen que lastre su seguridad

El paso de Ethereum a un nuevo mecanismo de consenso supondrá una blockchain más eficiente energéticamente, pero esto no significa que las transacciones de Ethereum vayan a ser más rápidas.

¿Por qué? Porque el paso a la prueba de participación solo significará que los bloques se producen con una frecuencia aproximadamente un 10% mayor que con la prueba de trabajo, según la Fundación Ethereum. No es un cambio significativo.

Las transacciones rápidas en Ethereum estarían bien, por supuesto: al igual que comprar cosas con una tarjeta de crédito en línea, te da tranquilidad cuando la transacción se realiza rápidamente. Pero con una red de blockchain, las cosas son supuestamente menos rastreables y más seguras, pero seguirán siendo más lentas.

"Aunque existen algunos cambios ligeros, la velocidad de las transacciones seguirá siendo en su mayor parte la misma en la capa 1", asegura la fundación. Se trata de un cambio bastante insignificante y es poco probable que los usuarios lo noten.

Tampoco será más barato usarlo

Muchos piensan que el paso a la prueba de participación hará que las conocidas tasa de gas o 'quema' de Ethereum, los costes asociados a la realización de transacciones, sean menores. Esto se espera conseguir, pero no con esta actualización, sino con las siguientes que ya te explicamos aquí, dentro del plan maestro de su fundador Vitalik Buterin.

Muchas aplicaciones y criptomonedas funcionan con la cadena de bloques de Ethereum. Esto significa que, a menudo, para hacer cosas con dichas aplicaciones, necesitará algo de Ethereum para pagar la transacción. Eso es el denominado gas.

Pero al contrario de lo que se podría pensar, la actualización de esta semana no hará que el uso de Ethereum sea más barato. "La Fusión es un cambio de mecanismo de consenso, no una expansión de la capacidad de la red, y no resultará en menores tarifas de gas", aclara de nuevo la fundación.

Este paso, en definitiva, es importante dentro del plan de Ethereum, pero no lo notarán demasiado sus usuarios ni para bien ni para mal, salvo que tuvieran razón los que auguran que el cese del minado podrá comprometer la seguridad de la red.