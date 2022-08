Las empresas de Formación de Castilla y León arremeten contra la convocatoria de cursos de la Junta

La Federación de Asociaciones de Empresas de Formación de Castilla y León (Cecap) ha criticado este martes que la reciente convocatoria de Formación para el Empleo de la Junta va a "conseguir que las empresas que se dedican al ámbito en la Comunidad tengan que cerrar", algo que "no consiguió la COVID-19".

La organización ha señalado que si durante los meses más difíciles de 2020 y 2021 los centros colaboradores del ECYL "invirtieron un gran esfuerzo personal y económico en mantener las aulas abiertas y al alumnado formado, las políticas que se realizan desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo van a conseguir que los alumnos reciban una peor formación".

De igual forma, los cerca de 14.000 empleos que genera este sector "se van a perder" en la Comunidad castellanoleonesa y "van a terminar siendo dirigidos desde otras partes de España", según ha explicado Cecap a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este marco, la federación de asociaciones ha subrayado que Castilla y León es la única Comunidad donde la calidad y la eficiencia en la formación "no están presentes en los criterios de valoración de las entidades solicitantes".

Una evaluación "que se puede realizar en función de la experiencia previa con la Administración adjudicataria o con otras, y cuando ésta no es posible, en el resto de administraciones al menos se obliga a la entidad solicitante a realizar un proyecto que acredite sus capacidades".

Si aun así se considera que no es posible, se le concede la media provincial o regional para que compitan con equidad con el resto de entidades, un requisito que "es esencial para conseguir que el alumnado tenga acceso a la mejor formación para conseguir un trabajo con el que salir del paro".

Del mismo modo, ha incidido en que la Comunidad es la única donde los centros solicitantes pueden disponer de una subvención "sin que la administración adjudicataria tenga la seguridad de que la entidad beneficiaria dispondrá de instalaciones homologadas en las que el alumnado pueda cursar sus estudios con las condiciones de seguridad e higiene mínimas, y con los medios suficientes para que su formación sea segura y de calidad".

Bases reguladoras

La organización ha recordado que estos criterios vienen expuestos en la Orden IEM/1003/2022, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras dirigidas a las subvenciones del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI) destinado principalmente a personas desempleadas.

No obstante, Cecap ha explicado que por parte del ECYL se les ha indicado que se han modificado estos parámetros para cumplir, entre otras, las sentencias número 383, de 8 de abril de 2021, y número 197, de 15 de febrero de 2022, del Tribunal Superior de Castilla y León, donde se anulaban parte del articulado de las Bases Reguladoras anteriores porque la Sala entendía que iban en contra de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.

"La organización no entra en la discusión de por qué en su momento no se recurrieron esas sentencias que eran claramente contrarias a la jurisprudencia tanto regional como del resto de España", ha asegurado, para después añadir que "sí quiere expresar que las Bases Reguladoras anteriores han hecho una interpretación poco ambiciosa de las sentencias, ya que lo que esta indicaban era que no se había justificado suficientemente las razones para marcar las condiciones que las entidades solicitantes deben cumplir".

Por último, Cecap ha reconocido que "sabía que se estaba ante un momento de cambio en las personas de la Administración, y por ello en vez de hacer públicas sus quejas se pusieron a trabajar para encontrar una interlocución con la Consejería del ramo y así tratar de mejorar las convocatorias".

Sin embargo, hasta el momento "no ha sido posible conseguir esa interlocución y por ello no tienen más remedio que denunciar unas convocatorias que solo van a conseguir fracaso al alumnado y ruina a las empresas y sus trabajadores".