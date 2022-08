Jubilarse antes de tiempo es el sueño de muchos: este economista de Harvard avisa que puede ser un gran error

El concepto de 'retiro temprano' o dejar de trabajar a edades tempranas como los 40 o 50 se ha convertido en una especie de Santo Grial que se repite por muchos foros de internet con casos de personas que, supuestamente, han conseguido organizarse para, bien vía rentas, o ganando mucho dinero durante unos años e invirtiendo de forma inteligente.

Parece un plan que firmaría todo el mundo, pero no Laurence J. Kotlikoff, un economista graduado en Harvard y autor del libro 'Money Magic: An Economist's Secrets to More Money, Less Risk, and a Better Life' (La magia del dinero: los secretos de un economista para tener más dinero, menos riesgo y una mejor).

"Seré franco: para la mayoría, la jubilación anticipada no es solo una decisión para tomarse las vacaciones más largas de su vida: es uno de los mayores errores monetarios de los que se arrepentirán", asegura en un artículo.

Su argumento es sencillo pero contundente: somos, como grupo, pésimos ahorradores, "lo que hace que la jubilación anticipada sea inasequible". Desde el punto de vista financiero, es mucho más seguro e inteligente jubilarse más tarde para él.

Él hace referencia a un informe del Centro de Investigación sobre la Jubilación del Boston College, la mitad de las familias trabajadoras de hoy en día se arriesgan a sufrir un importante descenso del nivel de vida durante la jubilación. Este porcentaje se reduciría aproximadamente en un 50% si todos los trabajadores se jubilaran dos años más tarde.

Por supuesto, hay situaciones en las que jubilarse antes es una gran opción. "Algunas personas han planificado cuidadosamente y pueden permitirse comprar más ocio. A muchos no les queda más remedio; se les acaba el fuelle físico o psicológico. Otros ven sus trabajos automatizados o subcontratados", aclara también el economista.

La jubilación de los baby boomers

Aun así, casi dos tercios de las personas -de entre 57 y 66 años- deciden jubilarse anticipadamente por voluntad propia, a pesar de no haber ahorrado casi nada. Y la mayoría de ellos son sanos, sin discapacidades que les impidan seguir trabajando.

Kotlikoff también hace referencia a los sistemas de pensiones públicos —no en concreto al de España— y cómo pueden resentirse en muchos países occidentales en los próximos años con la jubilación de la generación de los baby boomers.

Por lo que aconseja seguir trabajando pero con la idea de ahorrar y formarse para sacar partido a esos ahorros y así, quizá no jubilarse antes, pero sí de forma más segura y privilegiada.