Así afecta laboralmente tener hijos a los españoles: qué proponen para solucionarlo

Tener hijos sigue siendo, pese a las medidas de conciliación o los cambios que se han implementado en torno a las bajas por maternidad y paternidad, un obstáculo a nivel laboral para muchos españoles. Y las diferencias entre géneros siguen siendo palpables.

El último acercamiento a esta realidad se ha dado por parte de dos encuestas realizadas por LinkedIn Noticias España, en las que se preguntaba los usuarios de la red social profesional por géneros cómo tener hijos había afectado a sus carreras.

Las reducciones de jornada y de sueldo, despidos, excedencias o pérdida de oportunidades profesionales son los mayores motivos esgrimidos.

Un 56% de las mujeres afirma que le afectó "mucho" frente a un 38% de los hombres

Para las mujeres, de 4.600 que respondiendo a la encuesta, el 56% dice que la maternidad ha impactado "mucho" en su carrera. "Tener un hijo me costó el puesto de trabajo", "Me sentí aislada y ninguneada por ejercer mi derecho a reducción de jornada, con su correspondiente recorte de salario" o "La maternidad me congeló el sueldo y las posibilidades de ascender", son algunos de los testimonios que han dejado las usuarias de la red social.

En el caso de los hombres, es el 38% de los 4.300 consultados, lo que dicen que la paternidad ha impactado "mucho" en su carrera. "Me ha limitado geográficamente: desde que fui padre he priorizado trabajos próximos a mi hogar" o "cuando me replanteé el regreso tras una excedencia por cuidado de hijos, me di cuenta de todo lo que había perdido a nivel profesional", explican otros de los usuarios, ahora masculinos.

Por otra parte, el 27% de las mujeres asegura que la maternidad no ha impactado "nada" en su carrera, frente al 35% de los hombres.

La pandemia y la llegada del teletrabajo forzoso parece haber cambiado las preferencias a la hora de valorar un empleo de muchos profesionales, poniendo ahora por delante la flexibilidad. Sin embargo, esto no parece haber producido aún avances definitivos en materia de conciliación.

Los datos en cuando a excedencias también son claros, el 85% de las solicitadas para el cuidado de hijos fue requerida por mujeres en 2021, un porcentaje que ascendía al 95% hace diez años.

Las empresas priman ya la conciliación dentro de sus ofertas

Esta encuesta coincide con otras que revelan cómo los españoles cada vez damos más importancia a la conciliación dentro de nuestras expectativas laborales, y también otras que siguen manifestando su dificultad. Así, al menos lo recoge una encuesta llevada a cabo por Infojobs que dice que solo el 41% de los españoles sienten tener facilidades para conciliar la vida laboral y la profesional.

En paralelo al teletrabajo han surgido otros debates como la jornada laboral de cuatro días o qué pasa con la ya comentada desde hace años jornada partida. El de la jornada laboral partida es un debate cíclico que ahora vuelve al hilo de estas otras ideas. La conocida como pausa para la comida -que a veces se alarga más de dos horas- es para muchos empleados una pérdida de tiempo que les impide llegar antes a sus casas y (ahora) en el contexto del teletrabajo, también les impide a quién la tienen estipulada en remoto.

Los datos de Infojobs recogen, como es de esperar por desgracia, que las mujeres tienen más dificultades que los hombres para conciliar: así, el 61% de ellas indica que le resulta difícil, frente al 56% de los hombres. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en 2019, del total de 59.466 profesionales que interrumpieron su actividad laboral (excedencias), el 89% eran mujeres.

Por franja de edad, quienes menos facilidades encuentran son el grupo de entre 25 y 44 años (37% en el caso de los profesionales de entre 25 a 34 años; y 35% en el caso de los que tienen entre 35 a 44), mientras que más de la mitad de la franja de 55 a 65 años considera que es relativamente fácil (el 55% afirma que le resulta sencillo conseguirlo).

Los teletrabajadores, los que más posibilidades de conciliar sienten que tienen

De acuerdo con los datos de la encuesta de InfoJobs, el 47% de las personas que tienen la posibilidad de teletrabajar declara encontrar facilidades para combinar su vida laboral y familiar, mientras que en el caso de quienes siguen trabajando desde la oficina, el porcentaje baja hasta el 39%.

Respecto a las medidas más útiles para conciliar señaladas por la población ocupada que tiene dificultades para alcanzarla, la flexibilidad horaria (53% de las menciones), la jornada intensiva (38%) y el mencionado teletrabajo (34%) se posicionan como las tres primeras. Les siguen las horas anuales remuneradas de asuntos particulares (28%) y la desconexión digital real (23%).

En este aspecto, las mujeres valoran mejor aquellas medidas de conciliación relacionadas con el cuidado de los hijos/as (las excedencias por el cuidado de los hijos/as y las zonas de guardería/lactancia dentro de la propia empresa). Dichas soluciones reciben, respectivamente, un 17% y 14% por parte de este colectivo, frente al 12% y 8% en el caso de los varones.

Por edades, las personas más jóvenes valoran más las medidas de desconexión digital (34%, once puntos porcentuales por encima de la media nacional); las de 25 a 34 prefieren poder cambiar el turno o día con sus compañeros/as (30%, ocho puntos porcentuales más que la media) así como tener excedencias por el cuidado de los hijos/as (18%, cuatro puntos porcentuales por encima).