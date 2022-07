El fin de las campañas agrícolas hunde el empleo en junio en Andalucía

El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha aumentado en 6.345 personas durante junio, lo que implica un incremento del 0,84% que sitúa en 764.802 la cifra total de los registrados en los servicios públicos de empleo, según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Andalucía es la única comunidad en la que sube el paro en términos absolutos durante junio, con los mayores descensos registrados en las comunidades de Cataluña (9.946) y Madrid (7.443). Con una campaña turística que se prevé potente, solo el fin de campañas agrícolas como la de los berries en Huelva y de algunas frutas y verduras en Almería explica el mal dato de junio.

En términos interanuales, el paro ha bajado en 132.853 personas en el sexto mes de 2022 en Andalucía, lo que representa una bajada de 14,80% respecto al mismo mes del año anterior.

A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se redujo en 42.409 desempleados en junio (-1,4%), lo que situó el total de parados por debajo de los 2,9 millones por primera vez desde el otoño de 2008. En concreto, junio cerró con 2.880.582 desempleados, su menor cifra desde octubre de 2008, en los inicios de la crisis financiera, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Mal dato

Pese a ello, el descenso del paro en junio ha sido casi cuatro veces inferior al experimentado en igual mes de 2021, cuando se redujo en 166.911 desempleados, su mayor caída en cualquier mes de toda la serie histórica.

Con la excepción de junio de 2020, cuando el Covid provocó un repunte de desempleados de 5.107 personas, el dato de junio de este año es el peor desde 2008, año en el que subió en casi 37.000 desempleados.

Caída agrícola

Analizado por sectores, se observa que ha sido la agricultura la que ha impulsado sobre todo el aumento del paro en Andalucía, con 9.295 desempleados más. Mientras, en el sector servicios se registra una reducción del paro en 2.794 personas, seguida de construcción, con 937 parados menos e industria, con 719 desempleados menos. Mientras, el colectivo sin empleo anterior aumenta en 1.500 personas.

Por sexos, de los 764.802 desempleados registrados el pasado mes en Andalucía, la mayor parte fueron mujeres, con 459.215 desempleadas, mientras que 305.587 fueron hombres.

En junio, el desempleo ha subido en casi todas las provincias excepto en Málaga y Cádiz. Así, Huelva lidera el aumento del paro con 6.958 personas más, seguida de Sevilla (3.000), Almería (2.606), Córdoba (960), Granada (257) y Jaén (12). Por contra, baja en 4.116 personas en Málaga y en 3.332 personas en Cádiz.

Ya en términos interanuales, el paro ha bajado en todas las provincias andaluzas, en concreto, en Málaga (36.830, -21,29%); Sevilla (28.263, -13,42%), Cádiz (22.080, -13,76%); Granada (13.757, -14,56%); Almería (9.127, -12,80%); Córdoba (9.015, -11,80%); Huelva (7.283, -13,04%) y Jaén (6.498, -11,72%).

Las cifras interanuales siguen siendo positivas pese al mal mes de junio

El paro registrado entre los extranjeros subió en junio en Andalucía en 6.363 desempleados (11,05%) respecto al mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 63.925 --de estos 22.879 de países comunitarios y 41.046 del resto--, con un descenso de 17.328 parados en el último año (-21,33%).

Contratación

En lo que respecta a la contratación, el número total de contratos registrados en junio en Andalucía ha sido de 349.284, lo que representa un descenso en términos absolutos de 6.232 contratados respecto al mes anterior y relativo de un 1,75%, mientras que en términos interanuales también ha habido una reducción de 22.607 contratos, un 6,08% menos.

La contratación mensual ha bajado en la mayoría de provincias. El descenso lo lidera Sevilla, con 7.172 menos, seguida de Córdoba, con 5.617; Huelva, con 5.377, Jaén, con 1.987 y Granada, con 952 menos. Por contra, aumenta en Málaga, con 9.189 más, seguida de Almería, con 3.892 y Cádiz, con 1.792 más.

La contratación interanual por su parte se ha incrementado principalmente en Málaga, con 7.338 contratos más (11,15%), y Almería, con 408 (1,40%). Por contra, baja en el resto de provincias, siendo más acusado el descenso en Cádiz, con 6.660 menos (-11,33%); Córdoba, con 6.216 (-16,62%); Sevilla, con 5.386 (-6,47%); Granada, con 5.063 (-13,07%); Huelva, con 3.727 (-11,28%) y finalmente Jaén, con 3.301 (-12,81%).

Del número total de contratos registrados en mayo en Andalucía, 349.289, un total de 201.082 fueron contratos temporales, el 57,56% del total, y el resto, 148.202 fueron indefinidos, el 42,42% del total.

Rafael Amor

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-A), Rafael Amor, ha advertido este lunes que la cifra de nuevos trabajadores por cuenta propia en la comunidad en junio, mes en que se sumaron 1.488, supone "la mitad" de lo registrado en el mismo mes del año pasado, lo que hace que el dato no sea "bueno" e incluso muestre, a su juicio, que "empieza a haber un frenazo de la economía" ante el que ha pedido "actuar rápidamente".

"Empieza a haber un frenazo de la economía debido a la elevada inflación, al incremento de los costes de producción, al incremento de los costes energéticos y la incertidumbre que se está generando prácticamente en todo el tejido empresarial y en los autónomos y empieza a pasar factura", ha advertido.

Ante la situación, desde ATA-A se ha pedido "actuar rápidamente" y "buscar soluciones y medidas que sean inmediatas para paliar" estos efectos, que consideran augura "un otoño bastante difícil y bastante duro".

CEA y turismo

El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha considerado este lunes que es "extraño e inconcebible" que en la región haya subido el paro en junio en 6.345 personas --siendo además la única comunidad de España en la que se incrementa ese mes--, especialmente porque en el sector, ha asegurado, se está buscando personal para trabajar tanto cualificado como no cualificado, ya sea en litoral o interior.

"Estamos todos buscando personal para trabajar", ha subrayado Sánchez en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press. "No se puede entender", ha insistido Sánchez, dado que se busca personal, ha enfatizado, "en todos los departamentos de la industria turística", sobre todo de cara a la temporada alta del periodo estival. El responsable de Turismo de la CEA ha asegurado estar "sorprendido" y ha subrayado asimismo que el personal que se demanda en la actualidad es tanto cualificado como no cualificado, en hostelería, mantenimiento, jardinería o servicios de limpieza. "Y no lo encontramos", ha apuntado.

Ante la situación, Sánchez ha admitido que "algo estamos haciendo mal" y ha instado a ver con administraciones y sindicatos "cómo es posible que esté subiendo el paro en Andalucía", especialmente en un momento en que los indicadores turísticos se están recuperando hasta acercarse a niveles que no se anotaban desde 2019, último año antes de la aparición del coronavirus y por tanto considerado última referencia de un verano de normalidad. "Algo no cuadra", ha zanjado.

Buen verano

Sánchez ha comentado además las previsiones del sector de cara al verano, que en lo referido a ocupación son "estupendas", si bien el último fin de semana, primero de la temporada estival, "no ha habido una ocupación como ha venido siendo casi plena desde mediados de mayo". Es otra cuestión que le "sorprende", si bien cuentan con que la tendencia se corrija en el próximo fin de semana.

El sector, ha dicho, está "recuperando las cifras de 2019" y tiene ya alrededor del 70-75% de las reservas para julio vendidas. "Apunta a que tendremos una temporada estupenda, como teníamos antes de pandemia", ha sostenido Sánchez. En esa recuperación está siendo clave el turista nacional, frente a "mercados que no acaban de coger el ritmo", como el alemán, el holandés o el británico, ha enumerado