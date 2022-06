Comienza el mayor experimento del mundo de jornadas de cuatro horas por el 100% del salario

Más de 3.000 trabajadores en Reino Unido participan en un experimento sobre las jornadas de cuatro días y sus efectos. Las compañías conceden tres días en fin de semana y piden a sus empleados que intenten mantener la misma productividad. Los salarios no se verán afectados en esta iniciativa, en la que participan 70 compañías de distinto tamaño y sectores.

Hay grandes corporaciones, tecnológicas e incluso una pescadería de barrio. El experimento está coordinado desde las universidades de Oxford, Cambrigde y Boston College de EEUU. Hoy se ha iniciado el programa piloto, en el cual los trabajadores seguirán cobrando el salario íntegro. El estudio, que está siendo promocionado por el Think Tank Autonomy Work como el más grande del mundo, intenta analizar si la productividad se ve afectada con esta medida o, por el contrario, mejora. Pero también tendrá en cuenta otros aspectos como la conciliación o sus efectos climáticos. "Esta medida está considerada como triple dividendo: ayuda al empleado, a la empresa y al clima", comenta Juliet Schor, profesora del Boston College y jefa del proyecto. También se espera que las pruebas de las jornadas de cuatro días a la semana comiencen a finales de este año en Escocia y España.

La socióloga destaca que el ensayo es "histórico". "Apegarse a un sistema rígido, centenario y basado en el tiempo no tiene sentido, se puede ser 100 productivo en el 80% del tiempo en muchos lugares de trabajo, y las empresas que lo han adoptado en todo el mundo lo han demostrado", comenta en la BBC.

La experta, además, señala que el tamaño de la muestra con sectores de cuello blanco puede demostrar que se pueden eliminar horas de trabajo sin dañar al negocio, al tratarse de empresas de baja productividad, por bajo nivel de valor añadido.

La investigadora admite que la fórmula de cuatro días de trabajo podría no ser adecuada para todos los sectores como sanidad o enseñanza, pero si la productividad mejora un 10%, ya es bueno para la economía. Y alude a ventajas como menos bajas por enfermedad u oportunidad de atraer talento.

No todo el mundo cree en los efectos positivos. Julian Jessop, economista independiente y miembro del Institute of Economic Affairs , está a favor de la prueba, pero era "escéptico" de que mostraría buenos resultados para toda la economía. "Tendrías que volverte un 25% más productivo por día", remarcó. Y cree que no en todas las profesiones es recomendable. Por ejemplo, a un camarero no se le puede pedir que aumente su productividad porque depende de la demanda. Ni tampoco a un médico, que ya rayan la saturación.

