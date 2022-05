Esto es lo que se recuerda diariamente Jeff Bezos desde hace 16 años antes de empezar a trabajar

Desde hace ahora un año, Jeff Bezos ya no está al frente de Amazon. Dejó su cargo como CEO a Andy Jassy para enfocarse en Blue Origin, su propuesta espacial, la filantropía y otros negocios.

Pero, sigue teniendo en su despacho algo peculiar. Algunos tienen diplomas enmarcados. Otros tienen fotos enmarcadas con celebridades. Jeff Bezos tiene un ejemplar de la revista Businessweek de hace 16 años.

Hace unos días, el fundador de Amazon tuiteó una foto de la portada de la revista de noviembre de 2006, en la que aparecía una foto de Bezos a la edad de 42 años detrás del texto "La arriesgada apuesta de Amazon". El artículo de portada trataba de por qué los ejecutivos de Wall Street dudaban de que Amazon Web Services, entonces un inicial y nada seguro servicio de computación en la nube bajo demanda, llegara a tener éxito.

I have this old 2006 BusinessWeek framed as a reminder. The "risky bet" that Wall Street disliked was AWS, which generated revenue of more than $62 billion last year. pic.twitter.com/ccF0nCOkhu