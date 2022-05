La digitalización es clave para mejorar la experiencia del empleado

Miguel Merino Rojo Madrid

La experiencia del empleado es uno de los aspectos que más preocupan a los equipos de Recursos Humanos y más ahora que estamos viviendo una transformación digital que afecta a todos los niveles de la sociedad y, en este caso, a la relación laboral tradicional entre trabajadores y compañías.

Este, y otros temas relacionados con el efecto que tendrá la transformación digital en las relaciones entre los trabajadores y las empresas y en la experiencia digital de los empleados, se trataron durante el observatorio La digitalización y la experiencia del empleado, organizado por elEconomista.

"La gestión del cambio es una prioridad para todas las empresas desde hace bastante tiempo y, en concreto, dar soporte y respuesta a este cambio es la prioridad número uno del departamento de Recursos Humanos. Debemos centrarnos y trabajar en la parte emocional de nuestros equipos y luchar contra la resistencia al cambio", comentó Irene Martínez, HR Auditor de Top Employer Institute, destacando, también, que "la resistencia al cambio se debe al aumento de la incertidumbre entre los empleados, que ven este proceso de transformación como una amenaza. Y, ante esto, los empleadores deben ocupar este rol y reducir la incertidumbre lo máximo posible".

Por su parte, Mónica Fernández, human resources lead associate de EDP Renovables, destacó que "la experiencia del empleado es un tema clave en la transformación digital. De hecho, en EDPR, se creó hace unos años un Comité de Transformación Digital, representado por los departamentos clave en este sentido: Recursos Humanos, Business e I.T. Todo bajo la tutela del Team Manager que ha sido clave para su éxito. Todo esto, se hizo bajo la idea de acelerar este proceso de transformación y tratarlo desde una perspectiva más holística, que tenga en cuenta los procesos y las herramientas, pero también a las personas y los cambios culturales que va a suponer este cambio".

En este sentido, "el éxito de la transformación digital no reside tanto en la máquina como en el maquinista", explicó Alberto Ogando, chief people & organization officer en Generali, "porque no se trata tanto de preguntar qué puede hacer la tecnología por nosotros, sino de analizar cómo va a afectar este cambio a las empresas desde el punto de vista cultural, porque el impacto va a ser enorme. Nosotros estamos abordándolo a través de la formación, dotando a nuestros empleados de las habilidades necesarias para lo que pueda venir", añadió.

Marta Martín Baeza, employee experience senior specialist de Toyota, destacó "que uno de los temas más importantes es el salario emocional. Debemos centrarnos en la experiencia específica de cada empleado, como se relaciona con la empresa y como vive en la oficina. Además, hay que conocer el momento vital de cada uno de nuestros trabajadores y segmentar las necesidades, para poder abordarlas de manera personalizada".

Gestión del cambio

Los expertos destacaron la importancia de contar con una buena comunicación entre la empresa y los empleados. Teniendo en cuenta los nuevos modelos de trabajo, las empresas han tenido que llevar a cabo cursos de formación, desarrollar herramientas y reflexionar sobre la información que recolectaban de sus empleados, porque la comunicación activa es fundamental para una buena gestión del cambio.

"El 90% de las empresas Top Employers informan de forma temprana de cambios que van a suponer un gran impacto dentro de la organización, el 89% comunican como va a ser el impacto en su día a día, en su rol y en sus responsabilidades", destacó Martínez.

La auditora de Recursos Humanos de Top Employer también puso de manifiesto, por un lado, "la importancia de involucrar a los directivos, ya que 8 de cada 10 directivos" de las empresas acreditadas por el instituto "ofrecen formación a sus empleados para ayudarles a gestionar estos cambios. Y, por el otro, el papel activo de los empleados en estos procesos, el 70% de los Top Employers recoged feedbacks para que los trabajadores les ayuden a aplicar los planes de transformación y otro 70% tienen voluntarios que se encargan de informar a sus compañeros de los diferentes cambios que se avecinan".

Por otro lado, Fernández, remarcó "lo importante que se ha vuelto la escucha y que, gracias a la digitalización, se ha vuelto cada vez más espontánea".

La inmediatez en los procesos de comunicación y la incertidumbre que genera en los empleados el hecho de no contar con herramientas de comunicación eficaces ha generado "que haya que tener muy en cuenta, por ejemplo, las redes sociales corporativas y los nuevos canales de comunicación global. Porque son medios que permiten una comunicación más directa y transparente, y ofrecen un espacio para generar debate y conocer de primera mano las necesidades de los empleados. Herramientas que nos permiten ser muy rápidos y adaptarnos a los trepidantes cambios actuales", añadió la human resources lead associate de EDP Renovables.

Ogando volvió a hacer hincapié en la importancia de la escucha y comento "que en Generali tenemos una herramienta de escucha a nivel global, y otra a nivel local, que se va adaptando al ciclo de vida del empleado en la compañía. Se necesitan herramientas ágiles y flexibles, que permitan a las empresas ser rápidas y adaptarse a la situación de cada momento".

La encargada de la experiencia de usuario de Toyota comentó cómo desde el gigante automovilístico han "lanzado una aplicación de comunicación bidireccional entre empresa y empleado y aplicaciones para las reservas de espacios, por ejemplo," y cómo se encuentran "en el punto de perseguir la digitalización completa de la experiencia del empleado, para poder agilizar los procesos que aporten grandes beneficios tanto a la empresa como a los trabajadores. La idea es ofrecer una herramienta que permita gestionar prácticamente cualquier asunto que tenga que ver con las relaciones laborales".

Retención del talento

Esta estrategia engloba un conjunto de características por las cuales las compañías tratan de conservar a los empleados que muestran una profesionalidad alta, un buen desempeño y una gran actitud en su puesto de trabajo.

Contar con personas así es beneficioso para cualquier compañía, ya que aportan un gran valor añadido y son clave para cualquier estrategia de negocio.

Pero hay que tener en cuenta que los empleados tienen necesidades que cubrir, y las organizaciones que lo aborden con rapidez tendrán una relación con sus trabajadores mejor y más duradera.

"El empleado está poniendo el foco en otros aspectos que antes no le importaban. Como, por ejemplo, la misión y los valores de la compañía. Buscan saber si estos están alineados con los suyos y si la empresa tiene un verdadero compromiso social y de sostenibilidad. No pretendemos retener a nadie, queremos crear un entorno laboral y un proyecto que genere un sentimiento de pertenencia fuerte en nuestros empleados, porque es imposible atraer y mantener el talento si no sienten parte del todo", comentó el chief people & organization officer en Generali. Generar una imagen de marca positiva y atractiva, es una de las labores más importantes que tienen que desarrollar desde las organizaciones para ser capaces de atraer y retener al mejor talento.

"Las compañías analizamos todo, pero siempre hemos dejado un poco de lado los análisis exhaustivos de los datos recogidos por Recursos Humanos y creo que puede ser uno de los puntos más importantes a la hora de gestionar el capital humano y el talento. Todos recogemos datos básicos como los niveles de rotación de la plantilla o el porcentaje de absentismo, pero lo importante es realizar un buen análisis de estos datos, para conocer las razones y poder actuar en consecuencia", indicó Martín.

2El secreto del éxito es escuchar al empleado. Pero incluso ir más allá de la escucha e involucrarles en los planes de flexibilidad, bienestar, retribuciones... Porque todo esto forma parte del éxito de los Top Employers, ya que el 80% de ellos hace encuestas a sus trabajadores y analiza cómo se están aplicando los cambios. De esta manera, pueden personalizar las acciones. Si ofreces a tus empleados lo que ellos demandan, la productividad aumentará, y si les preguntas que podrías mejorar, el talento no querrá irse. Es primordial que los sistemas de recompensas sean competitivos y transparentes y se adapten al ciclo de vida de los empleados", según explicó Martínez.

Desconexión digital

La digitalización ha alcanzado todos los niveles de nuestra vida. "Poder trabajar desde cualquier parte del mundo simplemente con tener conexión a internet, ha sido uno de los beneficios más grandes de esta transformación, pero la sobrexposición y la hiperconexión que ha traído consigo son dos aspectos negativos que hay que intentar minimizar. Por ejemplo, las reuniones digitales pueden ir unas seguidas de otras, sin dejar espacio a las relaciones humanas que permitían las reuniones físicas" y eso puede generar un agotamiento en el empleado, comentó Martín.

Ogando explicó cómo "hace años teníamos más tecnología en el trabajo que en casa, pero ahora es todo lo contrario y es un cambio que las empresas han tardado mucho en detectar y están empezando actuar un poco tarde".

Martínez subrayó que "un 69% de los Tom Employers tienen programas que recomiendan no usar el correo electrónico fuera del horario laboral, mensajes de avisos o recomendaciones para descansar. Y, por otro lado, un 50% de ellos cuentan con una política de no molestar durante las vacaciones. Las compañías siguen analizando los datos recogidos para seguir mejorando el bienestar de los empleados, todas las acciones se realizan bajo el foco de mejorar la vida de las personas".

Fernández, por su parte, destacó que desde EDPR cuentan con herramientas que fomentan el bienestar y la desconexión digital, "ofrecemos un servicio gratuito de ayuda para las gestiones diarias y ayuda a reducir el estrés. Además, estamos retomando las actividades de team building, realizando eventos con los empleados que fomentan salir y desconectar siempre que se pueda". La salud mental es uno de los aspectos que más se han visto afectados durante la pandemia y, en este sentido, Martín destaca que "es muy importante gestionar las emociones de los empleados. Es fundamental que sean capaces de detectarlas y de contar con herramientas para gestionarlas de manera positiva".

Y, Fernández, indicó "el aspecto psicológico de esta transformación digital, que nos llevó a lanzar una aplicación durante la pandemia con asistencia psicológica 24 horas".

En definitiva, el cambio derivado de la digitalización de las empresas ofrece la oportunidad de mejorar las relaciones laborales y la experiencia del empleado.