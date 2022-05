Amazon busca más de 400 trabajadores en España de muchos perfiles: sueldos y cómo inscribirse

Amazon sigue creciendo en España. En julio está previsto que abra sus puertas un nuevo centro logístico en Onda (Castellón), el que será el quinto robotizado además de los existentes en El Prat, Castellbisbal, Barberá del Vallés y Dos Hermanas.

La empresa fundada por Jeff Bezos tiene ahora mismo 15.000 empleados en España y planea elevar esa cifra hasta 25.000 para 2025.

En ese camino, ahora mismo tiene abiertas más de 400 vacantes por todo el país, muchas de ellas concentradas en Barcelona, y Madrid, pero también en Zaragoza, Comunidad Valenciana o Asturias.

Qué perfiles busca Amazon para sus centros logísticos

Amazon tiene ahora mismo abierta numerosas ofertas para mozos de almacén, pero también busca puestos más especializados pasando por gerentes de logística hasta trabajos de oficina ligados a la gestión de su CRM, todos ligados con sus centros logísticos.

Las ofertas ahora disponibles son tanto de carácter temporal como fijo, con un peso muy importante en número para el personal operativo en sus centros.

Los empleos se dividen a su vez entre junior y senior dentro del proceso de selección, y los requisitos van en función del puesto y la responsabilidad. Para los cargos concretos, Amazon sí que pide una titulación ya sea universitaria o de FP acorde, pero hay trabajos como el de mozo de almacén que no exigen titulación en concreto.

Algo importante que Amazon marca en todas sus ofertas sobre todo para puestos intermedios y altos es que se valorará positivamente saber inglés.

Los sueldos de Amazon son dispares, pero van desde los 1.200 euros brutos al mes que puede cobrar un mozo de almacén en adelante. Por poner un ejemplo, un mozo de almacén percibe un sueldo de 16.344 anuales.

Cómo solicitar un empleo en Amazon

Una vez conocida su oferta, hay cosas importantes que saber sobre cómo echar el currículum en Amazon.

La empresa tiene toda su oferta laboral centrada en este sitio web: amazon.jobs. En él, podemos buscar empleo por ubicación en España aquí y por sus centros logísticos aquí.

Una vez seleccionada la oferta a la que queremos postularnos, Amazon nos pide que nos creemos una cuenta en Amazon Jobs. Ojo, no sirve si tenemos creada una en la web habitual de Amazon.

En ella completaremos un registro que servirá como currículum para poder acceder a solicitar los empleos, y deberemos subir además el nuestro propio, aunque no es indispensable, pero sí aconsejable.

Además, algo importante es que Amazon no acepta en este estado inicial cartas de presentación, así que es bueno huir de estas fórmulas, que no obstante sí que podremos usar si nos llaman para una segunda entrevista.

Consejos para su proceso de selección

Los consejos de la propia Amazon para superar sus entrevistas

Puede parecer complicado, pero Amazon lo pone algo más sencillo gracias a sus propio equipo de Recursos Humanos, el cual da algunos consejos.

El primero es usar el formato de respuesta STAR, que consiste en una manera estructurada de responder a las preguntas conductuales en este tipo de entrevistas, hablando sobre una situación específica a la que se enfrentó (S), la tarea que realizó (T), la acción que llevó a cabo (A) y el resultado que obtuvo en el ejemplo que está describiendo (R).

Además, sus reclutadores también recomiendan utilizar el "yo" cuando describas acciones en tus respuestas a la entrevista. "La entrevista no es el momento de minimizar lo que has hecho", dijo Michelle Jackson, una de sus directivas de reclutamiento. "Por supuesto, entendemos que has trabajado con un equipo en un entorno de colaboración, pero la entrevista es una oportunidad para que te vendas a ti mismo".

También recomiendan llegar con ejemplos que muestren tu experiencia mientras describes cómo te has arriesgado, has tenido éxito, has fracasado y has crecido en el proceso. Ten en cuenta que algunos de los programas más exitosos de Amazon tienen su origen en proyectos fallidos.