Esta joven gana 1.000 euros extra al mes ofreciendo cursos: así lo ha conseguido

Jen Glantz es una joven norteamericana que tras poner en marcha su negocio como 'wedding-planner' vio que había una posibilidad de ganar más dinero de forma escalable ofreciendo formación a otros aspirantes a 'wedding-planner' para que conocieran el oficio.

Tras publicar mucho contenido sobre bodas en su blog, un amigo le dijo que debería crear otras formas de negocio en torno a él. Y se puso manos a la obra.

"En ese momento, mi blog y donde me contrataban como organizadora de bodas Bridesmaid for Hire (Dama de Honor en alquiler) estaba recibiendo el interés no solo de los clientes que querían contratarnos para trabajar en su boda, sino de miles de personas que se pusieron en contacto conmigo y querían trabajar para la empresa", cuenta la emprendedora en el portal norteamericano Grow.

Como no podía contratar a la mayoría de estas personas, su amigo le sugirió crear un curso en que les enseñara a iniciar su propio negocio de bodas.

Después de enviar una encuesta con un formulario de Google a una lista de 200 solicitantes recientes preguntándoles si estarían interesados en hacer un curso que les enseñara a montar su propio negocio de bodas, el 65% de ellos dijo que sí. Así validó la idea y se puso en marcha.

"Pasé cuatro semanas elaborando el curso, tirando de mi propia experiencia como empresaria de bodas, plantillas de negocios que había utilizado en 2014 para iniciar mi negocio desde cero, e información adicional sobre técnicas de marketing que me ayudaron a conseguir mis primeros 100 clientes. Tras perfilar el curso, crear el contenido y elegir una plataforma de alojamiento, estaba lista para lanzarlo", explica.

Cómo obtuvo ingresos recurrentes además de su negocio

Desde entonces, ha creado más de 10 cursos que han ayudado a generar miles de dólares al mes en ingresos pasivos. "Ha sido una manera constante de ganar dinero cada mes sin hacer mucho trabajo, y me ayudaron a mantenerme a flote durante la pandemia cuando muchas de mis oportunidades de trabajo en persona quedaron en suspenso", comenta, afirmando que en concreto le genera unos ingresos mensuales de unos 1.000 euros al mes.

Estos son las claves que da para poner en marcha un sistema así:

-Elige un tema que te apasione: "Una vez que hayas decidido que quieres crear un curso, tu siguiente paso es elegir un tema que esté en demanda y que sea único para tu experiencia. Haz un inventario de tus habilidades, aficiones y conocimientos", explica.

-Piensa en quién sería tu cliente perfecto: "Una vez que haya elegido el tema, determina a quién va dirigido el curso. Por ejemplo, si estás creando un curso de introducción a la oratoria, hay todo tipo de público que podría beneficiarse", ejemplifica.

-Contacta con tu público para validad la idea: "Antes de empezar a crear su curso, encuesta a la que sea tu comunidad. De este modo, podrás asegurarte de que el curso que crees no solo les interesará, sino que también incluirá los diferentes puntos de dolor y subtemas que quieren que aborde", dice.

-Planifica y ponlo en marcha: la emprendedora dice que hay multitud de plataformas que pueden servir para poner en marcha un proyecto así, como Podia, un sistema de cursos online, o incluso por una lista de correo. "Elige con el que te sientas más cómodo".