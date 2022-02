Esto es lo único en lo que se fija Elon Musk para contratar a alguien y cómo lo detecta

Elon Musk es hoy la persona más rica del mundo.** El fundador de Tesla y SpaceX** anda seguramente a otras cosas muy alejadas de lo que es la gestión diaria de su personal y las nuevas contrataciones. Pero hubo un tiempo en el que no fue así.

Durante sus primeros años Musk no solo se encargó de la contratación de sus colaboradores directos, sino también de los empleados más rasos. Y ahí, marcaba muy clara cuál era su prioridad número uno para saber si contratar a alguien o no.

Según Elon Musk, no se trata de la universidad en la que alguien alguien se formó o su nivel de educación. "Ni siquiera es necesario tener un título universitario, ni siquiera el de secundaria", dijo el CEO de Tesla durante una entrevista en 2014 con Auto Bild.

En su lugar, Musk busca "pruebas de capacidad excepcional" en forma de proyectos que haya llevado a cabo antes de contratar. "Si hay un historial de logros excepcionales, entonces es probable que eso continúe en el futuro", dijo.

Cómo detecta Elon Musk quién dice la verdad con sus logros

El problema es que cualquiera puede decir que es el mejor en lo que hace, pero puede ser difícil saber si está diciendo la verdad.

Por suerte, Musk dijo una vez cuál era su particular truco para saber si alguien le estaba diciendo la verdad o no.

Hace la misma pregunta a cada candidato que entrevista: "Háblame de algunos de los problemas más difíciles en los que has trabajado y cómo los has resuelto".

Porque, argumenta, "las personas que realmente resolvieron el problema saben exactamente cómo lo resolvieron", dijo. "Saben y pueden describir los pequeños detalles".

Información asimétrica, el método en el que se basa Elon Musk

El método de Musk se basa en la idea de que alguien que hace una afirmación falsa carecerá de la capacidad de respaldarla de forma convincente, por lo que quiere oírles hablar de cómo resolvieron un asunto espinoso, paso a paso.

Un estudio publicado en el Journal of Applied Research in Memory and Cognition en diciembre de 2020 descubrió varios enfoques para detectar a los mentirosos basados en una técnica de entrevista de trabajo que, curiosamente, respalda la eficacia de lo que Musk ha estado haciendo durante años.

Una de estas técnicas, llamada "Gestión de la Información Asimétrica", está diseñada para que el entrevistado tenga un medio claro para demostrar su inocencia o culpabilidad al investigador mediante el suministro de información detallada.

Los investigadores descubrieron que los que dicen la verdad suelen tratar de demostrar su inocencia y suelen proporcionar información más detallada en respuesta a esas instrucciones.

"Por el contrario, los mentirosos desean ocultar su culpabilidad", dice el estudio.

El estudio también descubrió que utilizar el método puede aumentar la probabilidad de detectar a los mentirosos en casi un 70%.

Como dijo Musk en la entrevista con Auto Bild, lo que realmente quiere saber es si un candidato realmente resolvió el problema que dijo haber resuelto.