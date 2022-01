¿Somos ya más productivos con el teletrabajo? La mayoría de los empleados lo tiene muy claro

Estar teletrabajando desde la mesa de la cocina o en un despacho improvisado fue una realidad que tuvieron que vivir decenas de miles de trabajadores en todo el mundo a raíz de la pandemia. Hoy, el teletrabajo parece que ha llegado para ganar peso y normalizarse, aunque también parece evidente por las estadística que el regreso a la oficina será el punto más habitual cuando por fin haya cierta normalidad.

Sin embargo, la variante ómicron ha hecho que el teletrabajo haya vuelto a ser necesario en muchas organizaciones. Ahora bien, dos años después de la pandemia, ¿se sienten la mayoría de trabajadores cómodos con el teletrabajo e igual de productivos?

En una reciente encuesta desde LinkedIn Noticias España se preguntaba a sus usuarios si teletrabajaban mejor al inicio de la pandemia que ahora.

La respuesta mayoritaria es clara por parte de los usuarios españoles: un 65% asegura que no teletrabaja ahora mejor que al inicio de la pandemia por un 35% que no sobre un total de 4.538 personas que respondieron la encuesta.

Otros estudios también afirman que la productividad ha ido hacia abajo

"Uno de los factores por los cuales no trabajo mejor es que la empresa nunca nos ofreció ni material ni compensación económica para comprar ordenador nuevo / silla etc", comentaba una usuaria, mientras que otro comentaba que sí que ha ido a mejor y sobre todo ha puesto límites.

"Puedo decir que estoy de camino a una forma de teletrabajo más eficiente. Durante el primer año de la pandemia experimenté ansiedad, desconocimiento y miedo por mi futuro, tanto personal como profesional, lo que provocó que no controlara el horario y estaba disponible 24/7", afirmaba en la red social.

De un modo u otro, los resultados de esta encuesta son similares a otros que se han dado recientemente. Uno, titulado Work from home & productivity: evidence from personnel & analytics data on IT professionals, concluye que aunque la mayoría de empleados trabajaban más horas, no eran tan eficientes como lo serían en un lugar de trabajo estructurado y físico.

Más horas, pero con menos resultados

En el informe se encuestó los hábitos de trabajo a distancia de 10.000 empleados de empresas tecnológicas asiáticas entre abril de 2019 y agosto de 2020, teniendo así margen de comparación entre los periodos pre y posconfinamiento, y encontró una disminución del 20% en la productividad.

El estudio descubrió que, aunque los trabajadores pasaban un 30% más de tiempo trabajando desde casa (lo que se traduciría en 12 horas más sobre una jornada de 40 horas), su productividad disminuía porque pasaban más tiempo en reuniones con sus jefes para perfilar constantemente sus responsabilidades.