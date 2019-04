Una candidata del PP al Congreso cierra una lista municipal de Vox para que puedan presentarse

Silvia García Baglietto, candidata número 5 del PP al Congreso por Gipuzkoa, ha explicado este viernes que accedió a cerrar la lista de Vox para las elecciones municipales en Irún como "un favor" para que la formación de Santiago Abascal pudiera presentarse a los comicios.

"No tengo ningún interés en formar parte de Vox en ningún sentido, pero en ejercicio de la democracia, sí quiero que se presenten", ha indicado la candidata en unas declaraciones.

García Baglietto ha restado importancia a figurar en dos candidaturas de dos partidos distintos en las elecciones del 28 de abril y en las municipales del 26 de mayo y ha manifestado que no milita ni lo hará en el futuro en ninguna de estas dos fuerzas políticas.

La candidata figura en el número 5 de la lista del PP al Congreso, que encabeza Iñigo Arcauz, y cierra, como tercer suplente, la papeleta de Vox en Irún, tal y como se ha conocido al publicarse las candidaturas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el pasado miércoles.

"Necesitaban una mujer"

"Ha sido por una cuestión democrática. Creo que tienen que presentarse", ha dicho en alusión a Vox, uno de cuyos impulsores en Gipuzkoa le propuso integrar la lista de Irún en las municipales porque necesitaban completar la plancha con una mujer, para cumplir la ley de paridad. "Les faltaba el último suplente y necesitaban una mujer, no hay otra", ha explicado.

Tras 25 años como militante del PP, Silvia García Baglietto, natural de Eibar y residente en Zarautz, abandonó el partido en 2015 por discrepancias con la postura oficial de la formación conservadora en torno al aborto.

Este año, Iñigo Arcauz, el candidato que impuso la dirección nacional del PP en Gipuzkoa, la llamó para completar la lista al Congreso y ella accedió porque "es un tío excepcional", es "honrado" y "más provida no se puede ser", en alusión a la posición de cabeza de lista sobre el aborto.

Silencio hasta el 29-A

Después, una persona de Vox le pidió ayuda para configurar la lista de Irún y García Baglietto aceptó para posibilitar que cumplieran el trámite, aunque con la condición de que no se hiciera público hasta después del 28 de abril. "Ha habido un error de conocimiento del proceso", confiesa la doble candidata, en alusión a los plazos de publicación oficial y proclamación de candidaturas de la elecciones municipales.

Por este motivo, ha asegurado que Arcauz "no sabía nada" de su inclusión en la lista de Vox de Irún, que competirá directamente con la del PP en este municipio guipuzcoano.

"Ni el PP ni Vox me desagradan, no me preocupa", dice García Baglietto, quien se declara "foralista" por lo que no está de acuerdo con las propuestas del partido de Abascal sobre suprimir las autonomías, el concierto económico y la Ertzaintza. "Pero nadie está de acuerdo al cien por cien con ningún partido", zanja.