ERC y EH Bildu rompen su tradición: el independentismo quiere tener voz en Madrid

El azar quiso que 22 años exactos separaran dos momentos cruciales en la historia de la izquierda abertzale. El 20 de noviembre de 1989 los cuatro diputados de HB que habían obtenido representación tras las elecciones generales se preparaban para la sesión de investidura del día siguiente. Iba a ser la primera vez que la formación, con ETA en sus años más duros, participara de la política nacional. Pero dos ultraderechistas entraron en el local en el que estaban reunidos y abrió fuego contra ellos. Josu Muguruza murió en el acto e Iñaki Esnaola resultó herido.

Después de aquello los miembros de HB volvieron al Congreso tras conseguir representación en 1993 y 1996 -dos diputados en ambos casos-, pero siempre con un perfil bajo: muchas ausencias y poca participación. Pese a ello aún resuena aquel 'Gora Euskal Herria askatuta' de Jon Idígoras a Felipe González en 1995. En 2000 decidieron no concurrir y dos años después las formaciones de izquierda abertzale fueron ilegalizadas durante casi una década.

No sería hasta 2011, de nuevo un 20 de noviembre, cuando Amaiur -el enésimo nombre que adquirieron los abertzales tras las sucesivas ilegalizaciones- irrumpiera en las Cortes. Los años de ausencia les empujaron hasta conseguir siete escaños, suficientes para lograr un grupo parlamentario propio de no haber sido porque el Gobierno del PP hizo uso de su mayoría absoluta para impedirlo. Pocos meses después ETA anunciaría su fin.

Desde entonces hasta ahora los abertzales han participado con relativa normalidad en la vida parlamentaria. Eso sí, se han esmerado en las cuestiones tocantes al País Vasco o a la causa nacionalista en general, pero no mucho más. Votaron Presupuestos y leyes, pero casi siempre con una implicación limitada. La moción de censura que tumbó a Rajoy fue la que rompió la tendencia: decidieron participar en contra de lo que marcaba su trayectoria y contribuyeron a que Pedro Sánchez fuera elegido presidente del Gobierno con sus votos.

El giro, parece, ha llegado para quedarse. El propio Arnaldo Otegi, líder indiscutido de la izquierda abertzale actual, lo decía en un mítin hace unos días y lo repetía en la televisión nacional poco después: la izquierda abertzale quiere ser "determinante" -dijo- en el Congreso. Es decir, quiere hacer política en Madrid. Y eso supone una novedad inapelable que los rivales de Pedro Sánchez ya usan como argumento para criticar sus apoyos.

"Vamos a estar en el Congreso y en el Senado para deciros: no pudisteis, no podéis y no podréis con nosotros". pic.twitter.com/wykKTYL41c