Debate a cinco en 'elEconomista': el dilema de los impuestos, ¿los bajamos o aumentamos el gasto?

En el transcurso del primer gran debate a cinco que elEconomista emitió el pasado lunes desde las instalaciones de Kiss Fm, los portavoces de las fuerzas políticas manifestaron en sus intervenciones el gran dilema de la política económica española: qué hacer con los tributos para mantener el Estado de Bienestar. Rebajas fiscales frente el aumento del gasto social, y en consecuencia, más impuestos para financiarlos. A cada político las cuentas les cuadran de distinta manera.

El capítulo de los impuestos fue uno de los más tensos de un debate en el que se apreciaron dos modelos de entender la gestión del gasto social, bien a través de más impuestos, bien gracias a una rebaja fiscal que revierta más dinero al bolsillo de los contribuyentes, mejore el crecimiento económico y por ende, mejore el empleo y las cotizaciones sociales.

El Partido Socialista, el partido en el Gobierno, defendió la subida de impuestos en Sociedades, Patrimonio, así como otro tipo de tributos relacionados con la transición energética y con las nuevas tecnologías. Manuel de La Rocha, director del Gabinete Económico de la Presidencia del Gobierno, mantuvo en todo momento que esta actuación fiscal ha de hacerse teniendo siempre en cuenta el compromiso de consolidación fiscal con la Unión Europea.

El PSOE acusa al PP de hacer unos objetivos de déficit y después unos presupuestos que disparaban el gasto

En su intervención, mantuvo que el compromiso de déficit ahora es del 2%, y no el 1,8 que es el que quiso establecer con Europa, pero que no quedó cerrado del todo al no tener presupuestos, y al tiempo, acusó al PP de haber querido establecer un déficit del 1,3, subrayando que "el PP hizo unos objetivos de déficit y después hizo unos presupuestos que disparan el gasto".

Del lado del PP, Miguel Ángel Paniagua –habiendo defendido que hay margen de crecimiento económico en España en estos momentos como para aplicar una gran rebaja fiscal y recaudar más dinero, además de plantear el blindaje del ahorro fiscal, y otras medidas encaminadas a la ayuda a las empresas tecnológicas y la atracción de talento y de empresas que un día se marcharon–, rebatió los argumentos de De la Rocha, acusando a éste de decir que el PP había disparado el gasto, lo que el portavoz del PSOE negó en varias ocasiones.

Paniagua insistió en que se puede rebajar impuestos, y terminó su alocución apuntando que lo que hizo el PP fue rescatar un país, razón por la que, dijo mirando al portavoz del Partido Socialista, "deberías estar agradecidos de lo hemos hecho estos años".

Unidas Podemos, defendió "una subida fiscal que nos acerque a la media de la Unión Europea

Pero el rifirrafe entre De la Rocha y Paniagua no fue el único del debate. A lo largo de la contienda política, pudimos ver enfrentamientos entre el representante de Vox, Víctor González, y de Manuel de la Rocha. El momento en el que el vicepresidente de la formación verde le pregunta al dirigente socialista dónde está el programa económico del PSOE, dónde la memoria, y dónde las simulaciones.

Algo parecido ocurrió entre González y el portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre, minutos de tensión cuando el político naranja asegura que Vox ha planteado una política fiscal que "no incluye reducciones del IRPF, y por tanto hará pagar más a la parte de abajo, en parte para hacer una rebaja a la parte de arriba".

En tono conciliador, Iván Ayala, en nombre de Unidas Podemos, defendió "una subida fiscal que nos acerque a la media de la Unión Europea, para que nuestro impuesto de Sociedades no sea una isla en la OCDE".