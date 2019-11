"¿Dónde está mi voto por correo?": Correos incumple los plazos de entrega y cabrea a los usuarios

La gestión del voto por correo suele provocar situaciones tensas y esta vez no va a ser diferente. A pocos días de que se celebren las elecciones generales del 10 de noviembre y a tan solo tres de que se agote el plazo para que voten quienes no acudirán a los colegios electorales el próximo domingo, Correos aún tiene pendiente entregar el sobre de votación a decenas de electores. Especial Elecciones Generales.

Con las redes sociales, las incidencias se vuelven secretos a voces. Con motivo de las generales del 10-N y a pesar de que Correos ha tramitado un 30% menos de peticiones de voto por correo que para la cita de abril, los enfados por el retraso vuelven a ser protagonistas.

Entiendo que hasta la segunda visita no pueden dejar notificación. Pero ya se avisó ayer al cartero de no iba a estar en casa hoy tampoco y que el 6 viajábamos fuera de España. No podré ejercer mi derecho al voto porque al cartero se le habían acabado las notificaciones. (2/2)