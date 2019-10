Pablo Iglesias: "Podría ser bonito: la presidenta de España, Irene Montero, y la de la Generalitat, Ada Colau"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que la dirigente de los comuns Ada Colau tiene por objetivo para los próximos cuatros ser alcaldesa de Barcelona, pero que después de serlo ocho años no tendrá límites: "Podrá ser la presidenta de la Generalitat, podrá ser la presidenta del Gobierno español. ¿Por qué no?".

Ha asegurado que a él le queda mucha mecha y que le gustaría dejar la política después de haber gobernado, tras lo que cree que serán liderazgos femeninos los que tomen protagonismo: "Podría ser bonito: la presidenta de España, Irene Montero, y la de la Generalitat, Ada Colau", ha dicho preguntado por la número dos de Podemos en una entrevista de Rac1.

Iglesias ha defendido un referéndum en Cataluña y que le gustaría que hubiese tres preguntas: una sobre al independencia, otra que plantee que España siga en las mismas condiciones, y una tercera con un encaje distinto -cree que privar a los catalanes de esta opción sería un fraude de ley-, aunque no será una "línea roja" porque se tiene que buscar un acuerdo.

Ha garantizado que defenderán lo mismo si gobiernan con el PSOE y teniendo en cuenta la fuerza de cada formación, y ha asegurado que, si él fuera presidente del Gobierno, se reuniría con el de la Generalitat, Quim Torra, aunque ha dicho: "Sospecho que Torra no va a durar mucho y que habrá un presidente o presidenta diferente".

Sobre la previsión del Gobierno de Pedro Sánchez de poner fin a la 'república digital' catalana, ha criticado: "No sé qué parte de lo que ha dicho la Junta Electoral de no utilizar el Gobierno para hacer electoralismo no ha entendido" y, por otro lado, ha avisado de que actuarán cloacas en la campaña, como las que llaman a la abstención fingiendo ser la izquierda, algo que cree que proviene del PP.

Cree que el plan de Sánchez está fallando porque Podemos no se hunde

Ha avisado de que, si el PSOE pacta con el PP, muchos votantes socialistas no volverán a votarles, y ha dicho de que el plan de Sánchez para el 10 de noviembre está "fallando", porque Unidas Podemos no se está hundiendo y tal vez al PSOE no le quedará más remedio que pactar, según Iglesias, que ha dicho que parte de la oligarquía española se opuso al pacto tras las pasadas generales.

Cree que Sánchez ha aceptado vetos que provienen de las "cloacas" para evitar que Unidas Podemos gobierne, y ha acusado al PSOE de tener un discurso distinto en Madrid y en Barcelona sobre la plurinacionalidad, como cree que ocurrió con el programa socialista antes de añadir referencias a este ámbito.

Sobre Cs, ha afirmado que no fue consciente de que "su radicalización en su discurso puso una autopista para que apareciera Vox" y ha arrastrado al PSOE, tras lo que ha rechazado comparar Vox y la CUP -cree que tampoco lo hizo Alberto Garzón (IU), sino que se refirió a que podían obtener apoyos en un mismo escenario-.