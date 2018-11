Susana Díaz: "No recuerdo que en democracia se haya tenido que suspender ningún acto" de campaña por seguridad

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, ha condenado la protesta violenta de taxistas que le obligó a suspender este jueves un acto público en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y ha destacado que no recuerda que desde el acceso a la autonomía "se haya suspendido ningún acto de ninguna fuerza política" en Andalucía por motivos de seguridad.

En declaraciones a Antena 3, Díaz ha asegurado que lo vivido en el mitin convocado en San Juan de Aznalfarache "fue lamentable y no cabe en una democracia" porque cuando participantes en una protesta "aparecen con las cabezas tapadas con pasamontañas no buscan nada bueno" y ha defendido la suspensión del acto, en el que "había gente mayor, abuelos y niños", porque "la seguridad de las personas está por encima de cualquier cosa para el PSOE y para mí".

La candidata socialista ha agradecido a sindicatos, organizaciones y partidos como el PP que "han condenado la violencia que no cabe en democracia" tras la suspensión del mitin y ha insistido en que "violentar la democracia y privar de la libertad de defender las cosas en las que uno cree no cabe en una campaña electoral ni en un país y una tierra" como la andaluza.

"NO PUEDE QUEDAR IMPUNE"

"Todos tenemos claro que los violentos que ayer pusieron en peligro la seguridad de las personas no representaban al conjunto del sector del taxi y de hecho hay organizaciones que se han desmarcado", ha subrayado, si bien ha querido dejar claro que es "evidente" que los participantes en la protesta violenta "tendrán que pagar la responsabilidad de lo que han hecho porque ese tipo de cosas no pueden quedar impunes".

"Ayer podía haber ocurrido algo mucho más grave si no tomamos la decisión de suspender, este nivel de odio y violencia no cabe en nuestra democracia", ha insistido Díaz, que ha defendido que todas las fuerzas políticas tienen que condenar este tipo de actitud, que no le desea "a nadie, a ningún partido y a ningún candidato".

Tras señalar que quien recurre a la violencia "pierde cualquier razón legítima que pueda tener para defender" sus posiciones, la líder del PSOE-A ha indicado que "lo peor fue el miedo que pasó la gente" y ha defendido que, al margen de la libertad por la que el PSOE "lleva 139 años luchando, la seguridad en un acto público está por encima de todo".