Susana Díaz pide a PP y Ciudadanos que "no bloqueen" si no suman

La candidata del PSOE-A a la reelección para la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido en que su preferencia es formar un gobierno en solitario "que no dependa de nadie" tras las elecciones del próximo 2 de diciembre y ha solicitado al PP y a Ciudadanos que si, conocidos los resultados de estos comicios, los números no les dan para ir juntos, que al menos "no bloqueen" la formación de un nuevo ejecutivo.

En una entrevista en Antena 3, la actual presidenta de la Junta ha insistido en que aspira a "seguir gobernando en solitario" y a obtener en las elecciones la "confianza mayoritaria" de los andaluces. Según el último sondeo, así quedarían repartidas las fuerzas.

Díaz ha remachado que prefiere tener un gobierno "que no dependa de nadie" porque así será "sólido" y le permitirá "tomar decisiones" que necesita Andalucía, aunque tienda la mano "a todo el mundo" en el parlamento para llegar a acuerdos.

En este punto, ha subrayado que no va a "utilizar el voto de los ciudadanos" para bloquear las instituciones, por lo que ha pedido a PP y Ciudadanos que si no logran mayoría para formar un gobierno, tampoco "bloqueen". "Cuando uno no puede gobernar no puede impedir que otro lo haga, porque cuando a uno no le votan no puede hacer culpables a los ciudadanos y menos impedir que se gobierne y que haya oportunidades en tu tierra", ha manifestado.

Así, la candidata socialista ha lamentado que haya partidos que ya estén anunciando en la campaña que van a las elecciones "con voluntad de bloquear", y esto es algo sobre lo que pidió explicaciones durante el debate a cuatro a las fuerzas políticas, sobre todo a esa "especie de matrimonio mal avenido" que es, según ha dicho el candidato del PP, Juanma Moreno, y el de Ciudadanos, Juan Marín. "Se dicen que no se soportan pero que se va a unir para quitar al PSOE o quitarme a mi, eso es un mal síntoma y por eso les pregunté si iba a bloquear y a generar estabilidad", ha añadido.

Entre Ciudadanos y PP hay un pacto conforme a "intereses" y una "competición" por ganar el espacio de la derecha

Para Díaz, lo que hay entre Ciudadanos y PP es un pacto conforme a "intereses" y una "competición" por ganar el espacio de la derecha, aunque eso suponga "despreciar" la gobernabilidad y la certidumbre para Andalucía. Por eso, ha hecho un llamamiento a los votantes para que le otorguen la "confianza mayoritaria" y la comunidad pueda "seguir creciendo". Para poder lograrlo, la candidata ha asegurado que seguirá en su línea de hacer "campaña en positivo" y "centrada" en Andalucía.

Además, refiriéndose a Ciudadanos, Díaz ha asegurado que cuando uno en política "sobreactúa", "se le nota mucho" y ahora "nadie se cree" que el partido naranja dijera hace meses que apoyaba un gobierno del PSOE-A y después, cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "entró en pánico" con la moción de censura y el congreso del PP, ya empezasen a decir que "no se sentaban" a hablar nada, que se "rompe" el acuerdo de investidura y que no iban a contemplar la posibilidad de volver a apoyar a los socialistas para que entrasen en la Junta.

Por otro lado, la situación del PP-A es que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha tomado la "posición" del candidato Juanma Moreno. Para los dos, PP y Ciudadanos, Díaz ha hecho un llamamiento para que se "paren a pensar en Andalucía" y no vayan anunciando que van a "bloquear" y a "generar inestabilidad" con "incertidumbre. "Que no nos bloqueen ni nos condenen a unas segundas elecciones o nos tengan sin trabajar", ha remachado.

Con todo, Díaz ha afirmado que no se puede decir que "Andalucía está peor que hace cinco años" porque, según ella, eso no se sostiene y se evidencia en que ahora "hay más empleo". Además, ha insistido en que ni su gestión al frente del gobierno de la Junta ni la de su equipo tienen " una mancha", a pesar de que les han revisado "por arriba y por abajo". "No se ha encontrado una mancha porque no la hay", ha dicho.